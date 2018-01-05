空汙紫爆 八卦山大佛也神隱

2018年01月05日 04:10 中國時報 陳世宗 、 吳敏菁 ／綜合報導 ／綜合報導

受到大陸高壓出海影響，台灣西半部4日空品一片霧茫茫，台中14個測站AQI達紅色等級，環保局除要求中火及中龍鋼鐵等立即降載，共查獲4處建築工地、1處煤炭堆置區未符合《空汙法》；並查獲天弘化學公司違法操作，依法告發並予以停工。

中火及中龍鋼鐵 立即降載

彰化4日也紫爆，整座城市陷入霧霾中，矗立在八卦山頭的地標大佛，也幾乎「神隱」。彰化縣環保局隨即以簡訊通知各廟宇，配合減少燒金紙，固定源配合減排場所有34家，希望降低空汙情況。

台中市環保局表示，西半部4日空品均不良，市府除通知中火啟動降載減排，也通知各大企業自主減排達12家，包括台中酒廠、東陽穀物、中港砂石與中龍鋼鐵等，並查獲天弘化學公司台中分廠的草酸製造程序，未取得空汙操作許可逕行操作，依法告發並停工。

台中市環保局長白智榮強調，空汙季期間，業者對各製程操作或設備應更加謹慎小心，減少突發狀況，造成空品額外負荷，該局將加強執法密度。預估此波空汙在4日晚上高壓東移風力增強後，有助汙染物擴散。

彰化PM2.5達紫爆最頂級

彰化空氣觀測站空氣品質指標AQI飆到175，PM2.5達到紫爆最頂級，一大早八卦山運動的人，看著大佛也是視線朦朧，彼此提醒空氣爛透，別再運動了，趕緊回家。敏感族群整天都感到特別不舒服，眼睛出現紅絲，呼吸也不順暢

彰化縣環保局長江培根表示，由於受低壓渦流影響，風速太低，大氣擴散條件不佳，汙染物逐漸累積，導致彰化縣懸浮微粒濃度上升，民眾應盡量減少外出。

(中國時報)