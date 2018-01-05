空汙紫爆 八卦山大佛也神隱

彰化市4日陷入一片陰霾，彰化縣地標八卦山大佛也神隱。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

受到大陸高壓出海影響，台灣西半部4日空品一片霧茫茫，台中14個測站AQI達紅色等級，環保局除要求中火及中龍鋼鐵等立即降載，共查獲4處建築工地、1處煤炭堆置區未符合《空汙法》；並查獲天弘化學公司違法操作，依法告發並予以停工。

中火及中龍鋼鐵 立即降載

彰化4日也紫爆，整座城市陷入霧霾中，矗立在八卦山頭的地標大佛，也幾乎「神隱」。彰化縣環保局隨即以簡訊通知各廟宇，配合減少燒金紙，固定源配合減排場所有34家，希望降低空汙情況。

台中市環保局表示，西半部4日空品均不良，市府除通知中火啟動降載減排，也通知各大企業自主減排達12家，包括台中酒廠、東陽穀物、中港砂石與中龍鋼鐵等，並查獲天弘化學公司台中分廠的草酸製造程序，未取得空汙操作許可逕行操作，依法告發並停工。

台中市環保局長白智榮強調，空汙季期間，業者對各製程操作或設備應更加謹慎小心，減少突發狀況，造成空品額外負荷，該局將加強執法密度。預估此波空汙在4日晚上高壓東移風力增強後，有助汙染物擴散。

彰化PM2.5達紫爆最頂級

彰化空氣觀測站空氣品質指標AQI飆到175，PM2.5達到紫爆最頂級，一大早八卦山運動的人，看著大佛也是視線朦朧，彼此提醒空氣爛透，別再運動了，趕緊回家。敏感族群整天都感到特別不舒服，眼睛出現紅絲，呼吸也不順暢

彰化縣環保局長江培根表示，由於受低壓渦流影響，風速太低，大氣擴散條件不佳，汙染物逐漸累積，導致彰化縣懸浮微粒濃度上升，民眾應盡量減少外出。

(中國時報)

羅浮嘉年華 享美食泡美人湯 蜜棗首度銷日 3月甜蜜搶市

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。