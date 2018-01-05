吳育仁表態 有意選嘉市長

2018年01月05日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

前立委吳育仁最近在嘉義市區掛出大看板賀年，引起揣測是否有意參選嘉義市長？吳育仁4日表示「自我定位為救援投手，想參加國民黨黨內協調」，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，目前有3人被徵詢參選意願，有參選意願者都不排除協調。

吳育仁曾任不分區立委，2016年代表國民黨參選嘉義市立委失利後，重返中正大學勞工關係系教職，去年國民黨黨主席選舉，擔任洪秀柱競選辦公室總幹事，今年元旦前夕，他在文化路噴水圓環、博愛陸橋及忠孝路口2處，懸掛賀年看板，十分醒目，連日來引起地方揣測。

掛看板表明欲參與協調

吳育仁表示，掛看板是單純賀年，自己並非先發投手，而是扮演「救援投手」的角色，國民黨正在進行黨內協調，他想參加協調了解初選辦法，但「成功不必在我」，而是努力想促成國民黨產生足以勝選的人選參選嘉義市長。

黨中央已徵詢3人意願

吳育仁表示，嘉義市長涂醒哲民調墊底，他要督促國民黨換掉涂醒哲，民眾對民進黨執政的期待落空，國民黨也尚未站穩，但眼前仍可以靠參選人個人的努力、問政風格來提振國民黨選情。

蔡明顯表示，知道吳育仁掛看板賀年，但不清楚吳育仁有沒有參選的意願，目前知悉有議長蕭淑麗、前市長黃敏惠、前青輔會主委李允傑等3人被徵詢參選意願，人選還在協調中。

已表態爭取提名參選嘉義市長的議長蕭淑麗回應表示，國民黨人才濟濟，只要有心為地方服務，每個人都能表態。前市長黃敏惠低調不回應。

最早掛看板積極表態爭取提名的李允傑未接電話。

(中國時報)