蜜棗首度銷日 3月甜蜜搶市

友善列印
中國時報
／高雄報導

經過7年努力，台灣蜜棗於2016年底獲准外銷日本，但去年風災減產，並未真正輸日，最近又逢盛產，3月將可運送首批蜜棗到日本，最大產地高市農業局表示，每年約20多噸蜜棗輸往中東，今年加上日本市場，以外銷80噸為目標。

日檢疫官3月進駐

台灣蜜棗多年來未能銷往日本，中央、地方政府攜手努力，高雄市長陳菊也持續利用參加日本東京食品展機會，與南部縣市首長共同向日本爭取，終於在2016年12月獲日本農林水產省同意，原本去年即可輸日，不料遇上莫蘭蒂與梅姬颱風影響。

去年蜜棗產量大減4成，國內市場已供不應求，更無力外銷日本，今年堪稱氣候溫和，蜜棗產量恢復以往水準，宣告2018將成為蜜棗輸日啟動年，台日雙方協議，日本檢疫官將於3月首度進駐台灣，執行檢疫作業，屆時首批台灣蜜棗正式登陸日本市場。

今年外銷目標80噸

高市農業局相當重視，結合貿易商幫忙找農民出貨，今年初也協助貿易商模擬蜜棗運輸到日本的情況，確保蜜棗3月初就能登上日本超市。此外，為協助高雄蜜棗拓展海外巿場，農業局也規畫「鼓勵蜜棗外銷政策」，開拓日本及中東、加拿大等巿場。

農業局副局長王正一表示，蜜棗有2波生產期，過年前採收的「三木」、「中葉」品種產量比例約60％，因送禮需求價格較高，而過年後到3月中旬收成的高雄11號「珍蜜」品種，較耐儲運，且年後國內禮盒市場較疲軟，「外銷日本剛剛好！」

王正一說，因為今年蜜棗外銷目標國多了日本，高雄市訂出獎勵蜜棗外銷目標達80噸，可望為「高雄首選」的蜜棗攻占日本消費市場增添助力。

(中國時報)

空汙紫爆 八卦山大佛也神隱 角板山賞梅 有吃又有得玩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。