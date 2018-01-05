蜜棗首度銷日 3月甜蜜搶市

2018年01月05日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

經過7年努力，台灣蜜棗於2016年底獲准外銷日本，但去年風災減產，並未真正輸日，最近又逢盛產，3月將可運送首批蜜棗到日本，最大產地高市農業局表示，每年約20多噸蜜棗輸往中東，今年加上日本市場，以外銷80噸為目標。

日檢疫官3月進駐

台灣蜜棗多年來未能銷往日本，中央、地方政府攜手努力，高雄市長陳菊也持續利用參加日本東京食品展機會，與南部縣市首長共同向日本爭取，終於在2016年12月獲日本農林水產省同意，原本去年即可輸日，不料遇上莫蘭蒂與梅姬颱風影響。

去年蜜棗產量大減4成，國內市場已供不應求，更無力外銷日本，今年堪稱氣候溫和，蜜棗產量恢復以往水準，宣告2018將成為蜜棗輸日啟動年，台日雙方協議，日本檢疫官將於3月首度進駐台灣，執行檢疫作業，屆時首批台灣蜜棗正式登陸日本市場。

今年外銷目標80噸

高市農業局相當重視，結合貿易商幫忙找農民出貨，今年初也協助貿易商模擬蜜棗運輸到日本的情況，確保蜜棗3月初就能登上日本超市。此外，為協助高雄蜜棗拓展海外巿場，農業局也規畫「鼓勵蜜棗外銷政策」，開拓日本及中東、加拿大等巿場。

農業局副局長王正一表示，蜜棗有2波生產期，過年前採收的「三木」、「中葉」品種產量比例約60％，因送禮需求價格較高，而過年後到3月中旬收成的高雄11號「珍蜜」品種，較耐儲運，且年後國內禮盒市場較疲軟，「外銷日本剛剛好！」

王正一說，因為今年蜜棗外銷目標國多了日本，高雄市訂出獎勵蜜棗外銷目標達80噸，可望為「高雄首選」的蜜棗攻占日本消費市場增添助力。

(中國時報)