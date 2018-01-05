新聞透視－加快都更 才能治本

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中國時報

雙北地區老舊公寓林立，沒有電梯，對長者與失能者，是不可承受之重，新北市近年積極推動老舊公寓加裝電梯政策，但受限空間不足、住戶整合困難僅2件完工，正本清源，還是要加快都更速度，靠著政府蘿蔔、棒子並用的政策，才能徹底解決問題。

新北市約152萬戶公寓，超過60萬戶都沒有電梯，老年人口更逐年攀升，人數高達49萬，住在老舊公寓的長者，上下樓梯舉步維艱，每一步都可能要了他們的命。

市府2010年推動老舊公寓加裝電梯補助，最高補貼一半經費，但7年過去，因不少公寓已無空間，加上住戶間整合不易，受理12案，僅2案完工、1案施工中、1案準備開工，其餘仍在努力。

為解燃眉之急，升降椅與爬梯機是最後不得已的手段，但想徹底解決這些問題，重點還是要加快都更腳步，不只是為長者行動問題，更重要台南維冠大樓倒塌仍歷歷在目，這些房屋耐震不足，都更已刻不容緩。

現今都更法令如多頭馬車，都更條例、危老條例五花八門，新北市也推出簡易都更希望加快速，但都更最重要的主角還是「人」，人性本貪，分配利益就能讓進度卡關3、4年，拖垮地方發展。

想要解決都更牛步，除提高獎勵提高誘因「蘿蔔」，政府更該積極介入整合，貫徹公權力的「棍子」策略，才能加快都更速度。

(中國時報)

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