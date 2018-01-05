霾害襲台 氣喘、紅眼患者多2成

2018年01月05日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

埔心鄉是彰化縣的「心臟」地帶，4日上午霾害侵襲，上空都被霧霾籠罩。（鐘武達攝）

髒空氣入侵豐原，從海拔200多公尺的公老坪觀景平台俯瞰市區，一片灰濛濛，建築物全都蒙塵。（王文吉攝）

彰化被「霾」了！彰化縣4日空氣品質很糟糕，天空幾乎一片霧茫茫，彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方、員榮醫院家醫科主任李祥煒都呼籲，民眾最好下載「空汙預測APP」，隨時掌握空氣品質狀況，只要品質不良，沒事就不要外出。

霾害襲台，彰化空氣觀測站測得PM2.5達115、AQI達168，兩項指標都達最危害的紫爆，彰化醫院位在彰化縣心臟地帶的埔心鄉，醫院8樓往外眺，只有「霧煞煞」可形容，不僅民眾「感覺很悶」，就連醫生也不舒服。

許嘉方表示，空氣品質不佳時，咽喉炎個案就暴增，主要症狀是咳嗽、喉頭卡卡的、痰多到咳也咳不完，這種情況主要是患者對髒空氣特別敏感，呼籲患者避免外出，否則一定要戴上口罩。

彰化醫院胸腔科醫師張子晏也指出，空汙嚴重，氣喘、肺阻塞急性發作的患者會增加，因為對於敏感族群，空汙導致氣管加快收縮，恐引發喘鳴、呼吸困難等急性症狀，甚至還有猝死風險。李祥煒表示，近日空汙嚴重，氣喘、鼻過敏及紅眼症的病患多20％，「以前出門看天氣、現在出門看空氣」，霾害籠罩時，沒事就別外出。

醫師們並建議，智慧型手機很普及，民眾可安裝列有PM2.5空汙預測的APP，出門前若PM2.5達紅色以上，就戴上口罩，外出運動最好改在家中做伸展操或使用運動器材；家中最好安裝可過濾大部分PM2.5的清淨機機，空氣不好時，馬上打開。

(中國時報)