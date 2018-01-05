冬季限定 蜜棗禮盒開賣

2018年01月05日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

今年蜜棗產量正常，果農加緊採收、包裝，準備首次銷往日本。（高市農業局提供）

元月是蜜棗盛產期，高雄產量以占全台43％居冠，高市農業局鎖定年節送禮需求，與產地7區農會合推蜜棗禮盒，即日起開放網路訂購，今年產量正常，價格持平，5斤裝禮盒維持舊價500元，果實較大的精選蜜棗每盒則定價700元。

蜜棗是冬季限定水果，高雄種植面積約835公頃，年產量高達1萬5164公噸，占全台產量4成3，由於蜜棗趕在過年前採收，加上隱含「幸福棗（找）上門」吉利象徵，成為新年送禮好選擇，年前的蜜棗價格也因而水漲船高。

高市農業局科長林鄉薰表示，因應年節送禮潮，市府與大社、燕巢、岡山、阿蓮、田寮、六龜、旗山農會合作，推出蜜棗禮盒，即日起開放網路訂購，共2種規格，特級每盒5斤裝定價500元，另每顆3.5兩以上的精選蜜棗，1盒同樣5斤裝價格700元，和去年、前年價格一樣。

除了蜜棗鮮果之外，阿蓮區農會生產的蜜棗乾，標榜天然無添加物，符合食安潮流，這幾年也深受消費者歡迎，去年因蜜棗受災減產，連帶影響加工品產量。

阿蓮區農會主任吳信璋指出，上一季製作的蜜棗乾，不到半年即賣完，目前訂單大排長龍，因此農會去年12月底提前收購次級品開始進行加工，確保今年能夠如期出貨。

(中國時報)