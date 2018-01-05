大彎北段 納中山區都計檢討

大彎北段案上月舉辦說明會，超過上百位居民前往市府拉白布條抗議。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

上月大彎北段商業宅案召開說明會，上百居民前往市府拉白布條抗議，認為市府「設局」使居民遭裁罰，透過多位議員與市府溝通後，北市府4日宣布，將成立大彎北段的跨局處專案小組，邀集各專業領域專家學者考量歷史背景、地區發展、公平正義等因素商議處理方向。

都發局強調 現行仍裁罰

北市都發局4日表示，大彎北段商業宅案將納入「中山區都市計畫通盤檢討案」當中，同時成立組跨局處專案小組，邀集學者討論後續作法，但都發局強調，目前還是循現行做法，持續依法針對違規戶進行裁罰。

都發局都市規畫科長葉家源表示，因市議會及在地居民希望市府正視大彎北段商業區及娛樂區內既有住宅使用事實，同時建議放寬作住宅使用，未來將成立專案小組，將此案納入「中山區都市計畫通盤檢討案」當中。目前北市有9個行政區仍在都市計畫通盤檢討案的前置作業，其中士林、內湖、南港等區已進入內政部都委會審議。

通盤檢討後 問題會改善

對於大彎北段商業宅住戶納入中山區都市計畫通盤檢討案，葉家源說，當地住戶和議員提出建議後，市府會收集並考量各方意見進行檢討，進入通盤檢討後，若通過審議程序，將可大幅改善當地違規狀況。

但都發局強調，在此之前，針對違規戶仍將持續進行裁罰，同時也會對違規改善戶進行抽檢，視察是否真的有從事商業行為，若遭發現有商業登記證行實際上卻未有商業行為，仍會被依法開罰。

(中國時報)

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