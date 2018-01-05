PO趕羚羊暗譙老闆 判賠3萬

2018年01月05日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／新北報導 ／新北報導

髒話諧音貼圖恐觸法！新北市某餐廳游姓女員工，去年11月因故離職，卻因薪資問題與董姓老闆發生激烈口角，游女心生不滿，開始於老闆臉書及餐廳粉絲專頁，接連PO出「趕羚羊」、「去甲賽」等貼圖與文字，事後吃上公然侮辱官司，民事部分判賠3萬元。

薪資糾紛PO「去甲賽」

游女以月薪3萬餘元在三重某餐廳擔任服務人員，2016年初得知餐廳經營不善，恐在短期內關門大吉，游女擔憂拿不到遣散費決先下手為強，同年11月3日以私人因素為由，向公司提出辭呈，卻因薪資問題談不攏，與董姓老闆發生口角，多次溝通後皆不歡而散，游女不甘薪資泡湯，開始於臉書上公開狂譙老闆。

2016年11月17日至12月13日起，游女以個人臉書名義，瘋狂在董姓老闆臉書與餐廳粉絲專頁，PO出「趕羚羊」、「去甲賽」、「爛咖」等貼圖與文字，董男認為，貼文為公開形式且短短一個月接連貼出不雅文字與貼圖，名譽嚴重受損，一狀告上法院。

新北地方法院審理後，刑事部分游女被依公然侮辱罪，判處4000元罰金；民事部分董男及美食餐廳分別再向游女求償50萬及60萬元。

吃上公然侮辱官司

新北地院法官審酌游女貼文內容及貼圖，認為游女行為確實已經造成董男名譽受損，然而衡量兩方社會地位、財務狀況及加害程度，認為董男求償精神撫慰金50萬過高，判處游女須賠償3萬元，全案可上訴。

(中國時報)