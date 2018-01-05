因應蘇花改 台九線設避車道

2018年01月05日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮台九線花東公路全長約186公里，因早期道路設計未設置待轉避車道，導致左轉車輛行經路口時，易占用車道造成交通瓶頸，公路總局因應車流量逐年增加，先行完工「稻香至南華」2個主要路口避車道，並在明年蘇花改通車前，逐步完成全線改善。

公路總局第四區養護工程處花蓮工務段長沈清瑞表示，台九線花東公路有多處早期拓寬路段，分隔島未設置左轉待轉避車道，加上道路的路幅較窄，一旦有左轉車輛行經路口時，形成只有一線道可用，在道路尖峰時段，容易造成後方車輛回堵。

一線道 易致車流回堵

去年6月先行選定長約2公里的「稻香至南華」，進行2處平交道路口分隔島改善工程，將原有僅1至1.5公尺寬的分隔島增加至3公尺寬，並於路口處設置左轉避車道，引導左行與直行車輛分流，提前因應蘇花改陸續通車後將增加的車流。

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛4日與吉安鄉長黃馨、議員黃振富到場會勘，許傳盛表示，試辦工程年底完工後，在引導車道分流下，左轉車將不會擋到後方直行車通行，減少追撞、交通堵塞的情形，經元旦連續假期測試後，尖峰車流壅塞情形也已明顯獲得改善。

多處瓶頸 將陸續施工

沈清瑞說，目前已陸續盤點出轄內易車流堵塞路段，將持續改善台九線多處瓶頸路段施，與地方民意溝通後整併不必要的危險路口，讓整體行車路況更加安全，未來也會藉由工程施作同時處理路樹、路燈，避免反覆施工。

(中國時報)