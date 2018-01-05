中壢捐血室喬遷 更舒適寬敞

2018年01月05日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

新竹捐血中心中壢捐血室成立20年，原址設於中壢區復興路2樓，雖然鄰近鬧區，但建築老舊不明顯，停車也不方便，為此中心另覓新址，新點位於中央東路88號16樓，4日舉辦開幕茶會，提供更舒適、寬敞的捐血環境，希望培養民眾主動、定期捐血的習慣。

桃竹苗每天需900袋血

新竹捐血中心業務組長黃莉雯表示，桃園地區有桃園捐血站、中壢捐血室、龍岡捐血室及長庚捐血室，桃竹苗1天所需庫存血量為900袋，其中以桃園站捐血量最大，而中壢站平均每日貢獻70袋，每月有近2000人次響應捐血。

新的中壢捐血室距離舊址約500公尺，在交通上鄰近火車站，周圍有汽機車停車場，全新環境空間寬敞，設有4張全血、6張分離術捐血採血椅，並附設休息區，讓民眾捐完血後可充分休息，捐血人還可享用點心、飲品及現煮咖啡和專屬置物櫃，環境舒適。

捐血室喬遷第一天，許多民眾搶頭香挽袖捐熱血，民眾陳先生說，每年定期捐血，在不影響自身的健康下又能幫助許多人，何樂不為，如今又有舒適寬闊的環境，更提高捐血意願，會鼓勵親朋好友共同響應捐血救人。

民眾搶頭香挽袖捐血

中壢捐血室服務時間為周一至周日上午9點至晚上6點，全年無休，只要花短短15分鐘，期盼民眾踴躍當個快樂捐血族。

(中國時報)