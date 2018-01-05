竹小附幼 打造共融遊樂場

2018年01月05日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市新竹國小附幼新生「碗粿」因罹患中度腦麻、行動不便，市府與校方攜手改善幼兒園遊憩環境，除設置廁所輔助器，更規畫共融式遊具，打造友善無障礙空間，讓孩子在人生第1個學習階段快樂成長。

新竹國小校長張淑玲表示，碗粿入學後，因行動不便，使用輔具協助，市府與校方考量孩子校園生活的舒適度，因此於1、2樓廁所皆設置擺位式廁所固定座。

如廁空間設輔助器

規畫遊樂場整建時，將孩子需求納入考量，於新設沙坑區設計架高式玩沙桌，輪椅移動至該處可直接體驗玩沙樂趣；另，滾珠牆和音樂牆，也讓孩子可以透過觸摸、聆聽一起遊戲。

此外，遊樂場依據校園地形配合現有遊具規畫「水管穿洞」，讓孩子能於遊具間攀爬，親近土地，並使溜滑梯加長，增添遊具趣味性和安全度，一側設有多功能健康步道，用5種不同材質鋪面交錯，孩子於步道踩踏將有不同體驗，強化幼兒5感訓練。

市長林智堅指出，此次是由市府補助於兩樓層設置擺位式廁所固定座，解決學生如廁不便問題，同時進行遊樂場共融設施規畫，設置玩沙桌、滾珠牆等遊具，遊樂區域設計無障礙動線，讓孩子不因身障受限，能快樂學習。

兒童城市是新竹市城市品牌，市府積極重整綠地資源，中央公園碗狀鞦韆和青青草原磨石子溜滑梯、新竹綠園道微笑溜滑梯已成為熱門的親子遊樂地，「進擊的公園」計畫也將規畫引進非罐頭及共融遊具；此外，除建設城市遊憩帶，也將持續改善校園無障礙空間，努力打造友善兒童環境。

向罐頭遊具說NO

教育處長李芳齡表示，竹小附幼遊樂場將於3月啟用，市府秉持向罐頭遊具說NO理念，提倡以鬆散材料打造遊憩環境，透過遊戲方式讓孩子能開心學習、成長，讓孩子的快樂學習不受限。

(中國時報)