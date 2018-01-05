482警出動 中市全日抓酒駕

2018年01月05日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

高中資優生3年前遭酒駕撞死，傷痛的母親日前公開呼籲台中市長林佳龍，不要再讓台中市年年榮獲「酒駕冠軍城」；繼林佳龍公開回應後，台中市警局4日啟動「酒駕全日專案」，出動482名警力，短短4小時取締20件、移送14人；警方強調，未來將不定期展開「全日」抓酒駕。

4小時20件 移送14人

北部接連發生酒駕撞死人，台中市上月才發生金錢豹小姐酒駕撞死烘焙師，讓3年前也遭到酒駕喪失女兒的李復華，公開寫信給市長林佳龍，警方4日立即啟動今年首波「全日」取締酒駕專案，轄下14個分局從下午1時起於各大路口設路檢點，逐車攔檢。

位在七期重畫區內的路檢點才一擺設，就有1名48歲洪姓自小客駕駛被攔下，對於是否中午飲酒不願回應，並拒絕酒測，警方隨即開出9萬元罰單並扣車，還得吊銷駕照3年，讓駕駛直呼代價太大了。

拒絕酒測 罰9萬扣車

台中市警局指出，這次取締酒駕勤務主要利用「定點封鎖路檢」及「機動巡查」全天候執行，不僅在酒駕常發生的夜間取締，甚至清晨、白天也全面性攔查酒駕，目的就是要讓民眾知道，不限於夜間，「只要敢酒駕，隨時會被逮」。

首波「全日專案」截至下午5點為止，共取締20件，移送14人。市警局交通大隊表示，台中市近3年取締總件數是6都中最高，酒駕違規件數從103年的1萬6237件降至106年1萬3037件，逐年降低，酒駕傷亡人數也是持續降低，降幅在6都中名列前茅。

(中國時報)