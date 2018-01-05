29.8億 打造和美鎮汙水下水道

2018年01月05日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化市汙水下水道工程分4期，將耗資百億元以上，號稱彰化縣史上最大的工程，第1期工程總經費21億元正進行中，彰化縣長魏明谷再宣布，和美鎮汙水下水道日前通過內政部核定，將自2018年至2034年分3期執行，總經費29億8千萬元，以改善河川汙染。

魏明谷表示，和美鎮汙水下水道，包括和美鎮都市計畫區及彰化交流道特定區的和美鎮部分，總面積約700.74公頃，全期完成後，水資源回收中心每天可處理9000噸容量。

每日可處理3000噸汙水

和美鎮汙水下水道第1期自2018啟動，至2023年完成水資源回收中心，將建造每天處理3000噸的容量、汙水管線約12公里、包括2400用戶接管工程，總經費約10億元。

和美鎮水資源回收中心設於和美都市計畫區西南隅，占地約3公頃，已完成用地取得，除基本汙水處理設施外，提供相關會議和活動空間，並預留未來功能提升擴建及水再生廠預定地，和美水資中心周邊也將設置緩衝綠帶，營造休憩空間。

鹿港福興辦理工程發包

魏明谷表示，汙水下水道雖看不見，卻能淨化河川，提升優質的居住環境，目前二林汙水下水道系統陸續建置完成並營運中。

此外，正辦理彰化市汙水下水道系統第1期建設、鹿港福興汙水下水道系統也已獲前瞻基礎建設計畫核定，目前辦理工程發包中，預計今年也將陸續啟動；另將爭取員林市汙水下水道系統建設經費，待計畫核定後將積極投入相關建設。

(中國時報)