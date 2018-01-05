新營醫院北門分院 轉型長照

2018年01月05日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

衛服部新營醫院北門分院在5年多前發生縱火案件後就閒置迄今，雖然硬體部分仍堪用，但重建方向未定，多年來任其荒廢，也讓地方頗有微詞，市府與新營醫院合作，提出轉型計畫，爭取到近3億元經費挹注，預計今年將動工修繕，完工後將移交市府，並轉型成為長照多元園區，朝公設民營方式經營。

園區朝向公設民營

北門分院基地為4層樓建築，在1998年成立，原先收治烏腳病患者，後來也因應SARS疫情，將3樓改成負壓病房要作為專責收容醫院，後來部分門診科別因就醫人數過少裁撤，2樓委外經營護理之家，事故發生後就封閉迄今。

2014年新營醫院曾提出3項重建方案，但重建經費至少在5、6000萬元之譜，雖經過多次會議討論仍無下文，地方人士也透過民意代表，屢次表達不滿，現趕上政府長照2.0計畫，總算爭取到前瞻經費補助，重建露出曙光。

溪北地區重要據點

市府社會局長劉淑惠表示，北門分院院區腹地夠大，交通上也算便利，原有的建築配置符合相關需求，內部空間及硬體雖有損壞，但經過重新規畫及修繕後，除活化閒置院區外，也將成為溪北地區重要的長照據點。

劉淑惠說，未來院區將充分運用空間，除了門診及護理之家以外，還規畫有日照中心、團體家屋、輔具中心及A級長照據點等，在服務項目及收容人數上都相當可觀，屆時將成為旗艦型的長照多元園區，可望對沿海地區日趨嚴重的高齡化問題，有正面助益。

(中國時報)