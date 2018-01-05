環局疑遭嫁禍 追查點火人

2018年01月05日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣環保局去年12月在太保市舉辦「稻草迷宮」活動，同步宣導勿露天燃燒，孰料活動結束沒幾天，就傳出原打算4日清運至鹿草焚化爐的稻草堆起火燃燒，因至今仍找不到始作俑者，環保局懷疑是有人刻意點火欲嫁禍給環保局，除強調會盡全力查辦，揪出蓄意搗亂民眾，也重申不會因此影響嚴格取締露天燃燒的作為。

要揪蓄意搗亂民眾

近幾年嘉縣環保局為取締露天燃燒，除組成巡查小組、運用空拍機科技外，也結合「千里眼傳訊」科技，在制高點架設即時監控設備，透過手機監控的APP，隨時連線觀看哪裡有露天燃燒狀況，唯獨前幾年告發績效不理想，每年開罰件數僅個位數，去年環保局終於展現強制作為，接連取締告發30件違法露天燃燒。

為廣為宣傳不要露天燃燒，環保局去年首度和前水牛厝社區發展協會理事長徐盛林在太保中興路一處農田設置大型稻草迷宮，光稻草總重就多達4.5公噸，15日開幕當天，縣長張花冠、太保市長黃榮利、農會總幹事黃麗貞等人還帶著幼兒園孩童一同闖迷宮，豈料活動結束沒幾天，稻草就被燒了，讓環保局臉上無光。

已調閱鄰近監視器

環保局空氣噪音防制科長蔡彥宏說，3日下午4點多，徐盛林發現稻草堆遭人放火燃燒，還找附近民眾協助滅火，因環保局早已安排這兩天要進場清理，「不管是社區或環保局都沒有自己放火的理由」，由於去年露天燃燒取締告發件數創歷年新高，不排除有人蓄意搗亂，嫁禍給環保局，已調閱鄰近監視器，一旦揪出縱火的人，就會依《空氣汙染防治法》開罰。

(中國時報)