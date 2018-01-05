第一科大設鐵道教育示範點

2018年01月05日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

國立高雄第一科大鐵道技術研究中心，深耕鐵道技術研發與人才培育布局，獲教育部核定成立「鐵道教育基礎建設示範點」，今年起將結合產官學界建構鐵道基礎實作場域、教材教具，目標是提高台灣鐵道維修能力自主化與零件本土化。

第一科大校長陳振遠指出，台灣鐵道產業歷經台鐵、捷運、高鐵、輕軌，然現行的鐵道設備多仰賴國外進口，技術人才也面臨培育機制不足，導致經驗傳承不易問題，因此去年12月與高鐵局共同催生鐵道教育建設示範點。

籌組人才培育聯盟

他表示，示範點將打造鐵道教學中心，建置實作場域，並與夥伴學校成大、中山、高海科大、高大、高師大、義大、正修科大、南台科大，以及夥伴企業包括台灣高鐵、高雄捷運、台北捷運、台鐵、世曦、金屬中心等籌組鐵道技術人才培育策略聯盟。

未來的策略聯盟發展重點，將以號誌機電系統為核心技術，建構繼電連鎖、轉轍裝置和鐵道電路，以豐富的教學資源與實務經驗提供各類鐵道問題彙整與處理方案，進行基礎與菁英人才的培育。

高鐵授課投入研發

此外，因高鐵「心臟」燕巢總機廠，臨近第一科大校區，雙方已簽訂合作備忘錄，合設鐵道設備實驗室，由台灣高鐵業師進行授課與實作，學校再就產業議題導入課堂教學或研究計畫，共同投入鐵道周邊設備、運行控誌、車輛工程、牽引供電、監控系統等領域研發工作。

陳振遠說，將全力配合發展國家前瞻基礎建設，推動人才培育計畫，以資源共享銜接產業發展，盼盡早解決人才缺口，提升台灣運輸產業國際競爭力。

(中國時報)