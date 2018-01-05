屏科大拼創實驗室 夢想基地

2018年01月05日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東科技大學設立拼創實驗室，做為扶植學生創新和創業的夢想基地，讓學生有舞台盡情發揮。4日舉辦「拼創D.D.展：學生創新創業成果X實驗市集」，由學生提案並執行，以市集方式呈現產品設計及改造校園成果，吸引全校師生參觀。

10多個系所創新合作

拼創實驗室是由科管所副教授謝如梅，及生技系副教授顏嘉宏兩人指導，帶領屏科大科管、木設、農園、生技、食品、森林、獸醫、養殖、動畜、植醫等10多個系所，上百名學生，以學程及通識課等方式，進行跨領域的創新及合作。

謝如梅說，所謂的D.D.展，是Demo Day的縮寫，以展覽與市集的方式讓學生呈現創意、創新、創業想法。這次成果展有8組手做文創市集，及6組校園改造計畫，都是學生經過一個學期努力，集思廣義後的成果。

改善校園組有學生提出圖書館新書推薦、打造回憶牆、自然風閱讀角落等計畫，在屏科大最美的映霞湖，也有學生設計出遮蔽小棚、相思鵲橋、擲達屏科遊戲等地景布置，這些創意未來都有可能成為學校改造的計畫藍圖。

手做與文創組組學生，則依照自己的興趣及專業，來製作食品或設計商品，包括精油、乾燥花、插畫、甜點、蔬食、手沖咖啡、自釀啤酒、木製藝品等，不少組別都是不同系所學生跨領域合作結果。

未來將邀請廠商媒合

也有學生在自己的非專業領域發展興趣，木設系蘇宜萱及陳晶因喜歡烘焙，自行研發乳酪蛋糕、奶酪等手作甜點；食品系莊詠筑從小愛畫畫，以插畫幫餐廳設計菜單、製作line貼圖，很受歡迎。

謝如梅說，這是學校第一次舉辦成果展，只有學校師生參訪，未來計畫邀請校外廠商進行媒合，讓學生的創作和創意能夠市場化、商品化，對於學生未來創業或就業更有幫助。

(中國時報)