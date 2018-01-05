別人暗譙你按讚 也可能惹禍上身

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中國時報
／新北報導

「趕玲羊」、「草枝擺」不少貼圖使用諧音表達惡趣味，成為許多年輕族群新寵，不過可能因此吃上公然侮辱官司，法界人士指出，網路上的轉貼、留言、回應等都涉及意圖散布於眾，髒話即便使用諧音方式呈現，也可能因眾所皆知使人受辱而觸法，點選貼圖前不得不慎。

過去時常有辱罵他人「人渣」、「87」、「賤人」等不雅字眼吃上官司，許多民眾為了規避法律責任，選擇以特殊呈現方式，或以諧音、貼圖方式暗譙仇人，近期就有網友在臉書PO上藏頭詩「草枝擺」辱罵他人挨告案例，法界人士指出部分髒話諧音是社會通念，仍具有侮辱之意。

律師林俊峰表示，若民眾真得想抒發情緒時也應謹守分際，如內容切勿捏造誇大，應盡量保持客觀就事論事、切勿針對特定對象，使用情緒性字眼進行人身攻擊，另外也應避免公布對方個資，以免觸犯個人資料保護法。

林俊峰進一步指出，許多網友常抱持「看熱鬧」心態，對於他人PO出涉及公然侮辱、誹謗，或漫罵的貼文時，拚命按讚表達認同，此舉也可能惹禍上身。

除了使用「趕玲羊」、「草枝擺」諧音髒話外，不少網友愛好KUSO圖片，透過變造、截圖等方式醜化特定人士，藉此達到諷刺、嘲笑的目的，現在通通都可能吃上官司，勿讓一時得惡趣味惹禍上身。

(中國時報)

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