超速、酒駕 占花蓮交通事故6成

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中國時報
／花蓮報導

花蓮警方去年取締違規件數多達為15萬件，相較前年成長2萬餘件，平均一天就有426件交通違規，其中又以超速占38.2％為最高。花蓮縣警局交通隊指出，交通事故肇事原因以超速及酒駕占6成最多，將透過設置自動測速器、增加酒測勤務降低事故發生機率。

交通隊調查，因東部地區幅員廣大，讓部分駕駛人有搶快心態，以酒駕及超速肇事占6成為最大宗，目前轄內設置40多支自動測速器，另員警以「手提雷射測速槍」執行每月勤務近百次，全力取締超速行為。

此外，花蓮民眾檢舉交通案件較前年成長3倍，據縣警局統計去年共5574件，其中4370件成案，較前年1000餘件明顯成長，檢舉方式以行車紀錄器影像為最多，其次是手機影像，違規行徑包括闖紅燈、未打方向燈、逆向停車、雙黃線超車及機車超載等。

花蓮縣最常肇事車禍路段為台9線新城鄉光隆博物館附近、家樂福大賣場前、新生橋路口；吉安鄉海岸路與南海5街口、函園飯店附近；壽豐鄉和榮橋南端；鳳林鎮林榮段、鳳林公園前、長橋段；光復鄉大富段；玉里鎮酸柑段、玉里段及富里鄉竹田段。

縣警局指出，由於手機、行車紀錄器普及，全民監督的世代來臨，雖交通違規檢舉沒有提供獎金，但民眾只要檢舉具違規事實，警方就須依規定受理，並查明是否符合違規要件舉發成案，呼籲用路人應確實遵守交通規則。

(中國時報)

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