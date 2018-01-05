處處無障礙 鼓勵身障走出門

2018年01月05日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府近年積極替身心障礙朋友打造無障礙空間，包括增設新竹火車站無障礙電梯，中央公園、護城河親子公園、府後街人行步道、新竹綠園道等建設，都拓寬了人行空間同時增設無障礙坡道等，希望以此鼓勵身心障礙者走出家門，讓新竹市成為更友善的城市。

新竹市近年變的「很無障礙」，這是市長林智堅上任後所積極打造的友善城市，而且是「軟硬兼施」的建設，除了公共運輸站體、各公園等無障礙硬體，軟體方面更推出無障礙微旅行，就是希望行動有障礙的朋友，來到新竹市要跟一般人一樣無障礙。

市府在2016年推動全國首例無障礙微旅行，規畫新竹市3條旅遊路線，鼓勵身心障礙者走出家門，目前已完成9場次旅程，共98人次身心障礙者及家屬參與。

林智堅表示，推動「無障礙微旅行」對公部門來說是極大的挑戰，但社會處同仁的決心，讓他深受感動，因此積極連結資源與多扶合作，透過無障礙微旅行，實現許多身障朋友的「第一次」，讓熟悉的日常生活不再困難。

其中，1位羅小姐就帶著患有失智症的爸爸跟小孩全家3代參與無障礙微旅行，羅老先生還開心到難得地拍手唱歌，但遺憾的是，4天後羅伯伯往生，微旅行成為全家最後一次出遊，羅小姐特別寫信感謝市府，讓她們留下一輩子回憶的照片，讓看信的林智堅跟社會處同仁都紅了眼眶。

(中國時報)