新聞透視－工廠廢水才是汙染元凶

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中國時報

許多人都有站在水溝旁，或水孔加蓋馬路邊，被腳底飄來一陣陣臭味薰得幾乎站不住腳的經驗，建造汙水下水道，讓人期待，但汙染河川的原因，生活廢水還在其次，真正要緊的還是工廠廢水的排放，灌、排不分仍是首先待解決的課題。

彰化縣土壤重金屬汙染嚴重，被檢出汙染土地已累積325公頃，整治經費龐大，去年縣府積極爭取，中央同意第1、2期共補助5億7000萬元，預計只能整治225公頃，要全數整治改善，尚有6億元待爭取。

土壤汙染來自汙水排放，生活廢水並非元凶，未經處理的電鍍業廢水，才是影響深遠，在環保局結合彰化地檢署，全力揪盜排，首度讓東西二、三圳符合標準，但就算主要灌溉渠道已不允許搭排，掛管到下游，還是匯流到大排、河川，沒有終極的處理手續，只是延緩問題被發現。

最棘手的是未登記工廠多達6000多家，分散農地中，製造產生的廢水，相較生活廢水更多、汙染更嚴重，這些水路的規畫都還是空白的工程，又牽涉到工廠是要合法化？還是輔導遷移到工業區的問題。

生活汙水下道主要在提升城市的生活品質，但納管後，集中到水資源回收中心處理淨化，以回收再利用，或流入河川，城市渠道水量減少了，但消化雨水的排水系統還在，水岸的景觀規畫也期待能進一步美化。

(中國時報)

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