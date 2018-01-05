煙火秀沒錢叫停 議員斥簡直胡扯

「台北河岸音樂季」將取消煙火施放，觀傳局長簡余晏（左）稱是因議會刪了預算。市議員王鴻薇（右）4日駁斥強調，觀傳局預算編列太浮誇，刪除的是新編列的400萬元，原預算560萬元仍在，難道還不夠放煙火？（本報資料照片、王鴻薇議員研究室提供）

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中國時報
／台北報導

「台北河岸音樂季」活動今年取消施放煙火，台北市觀傳局長簡余晏稱是「因為議會刪除活動預算400萬元而取消」。市議員王鴻薇4日駁斥簡的說法，她強調，觀傳局預算編列太過浮誇，議會是刪除增加的400萬元，原預算560萬元仍舊維持，難道還不夠放煙火？王痛批「簡直是滿口胡扯！」

王鴻薇質疑，同樣的活動、同樣的預算，去年能施放煙火今年卻不行，難道被刪除的400萬元全是為了拿來放煙火秀？多編的400萬是要把煙火放到多浮誇的程度？

教育委員會召集人吳世正則說，「台北河岸音樂季」2017年度預算為560萬元，當時就已經包含河岸煙火秀，觀傳局編列2018年預算時，該活動預算卻暴增為960萬元，根本就是為了配合今年柯P的選舉，預算編列太過浮濫，教委會才決定刪除多增加的400萬預算，維持去年原預算560萬元。

王鴻薇認為，現今台灣各縣市空汙嚴重，各地都在紫爆紅爆，如果台北市辦大型活動仍然主打造成空氣汙染的煙火秀，把暴增將近7成的經費都拿來放煙火，柯P政府難道不是在亂花錢製造空汙?

面對議員質疑，簡余晏主動澄清表示，絕對沒有栽贓議員之意，純粹是溝通上的誤解，去年以「河岸」為主題，活動發包總金額為900萬元，大稻埕煙火秀只是「台北河岸音樂季」系列活動之一，因近年環保意識抬頭，減少煙火施放逐漸成為社會主流意見，在教育委員會排審預算時，因部分議員建議別再放煙火，才向委員會提出政治承諾，未來觀傳局舉辦的活動將不再施放煙火，造成議員誤解的部分，會再溝通。

(中國時報)

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