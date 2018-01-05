0.7公頃綠地活用 蘆竹闢郵局公園

2018年01月05日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

蘆竹區大南興地區人口眾多，住宅大樓密集，居民缺乏活動綠地，光明郵局後方綠地面積約為0.7公頃，經勘查後，決定將綠地用地開發為公園，桃園市長鄭文燦4日到場視察，並表示已編列相關預算共7900萬元，其中約5900萬元用於土地徵收、2000萬元為工程經費，預定今年9月完工，增加蘆竹區市民休閒空間。

市府表示，這裏暫命名為「郵局公園」，工程規畫設計及施工將交由蘆竹區公所執行，規畫為樹屋、多功能大草坪、遊戲場區、廣場、餐車停放處、腳踏車停放處、自行車道、步道等設施。

鄭文燦說，土地總面積約為0.7公頃，權屬養護工程處、水務局、蘆竹區公所及私人等持有，使用分區為綠地用地及河川區；由於土地所有權公私交雜，尚未完全取得徵收，因此，編列預算7900萬元，其中約5900萬元請水務局及工務局進行土地徵收，預計今年3月前完成土地取得。

另編列2000萬元工程經費，由蘆竹區公所執行，預計於今年9月前完工；並請都發局研議將綠地及河川區變更為公園用地的可能性，以利未來多目標使用，其他私有土地若完成協議價購，市府也會辦理相關程序，並進一步研議發展為都市計畫內公園綠地的可行性。

鄭文燦說，「郵局公園」，周邊綠地範圍優美，生態維持良好，將是下南崁地區很好的綠帶，預計將於此基地大樹上構築樹屋，供遊客騎乘自行車至此時，提供為休憩空間；也將規畫多功能大草坪、遊戲場區、廣場、餐車停放處、腳踏車停放處、自行車道、散步步道等設施，並規畫分為主入口與次入口。

(中國時報)