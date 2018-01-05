2020世界蘭展 台中台南雙城合辦

2018年01月05日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

台南後壁為蘭花生技發展重鎮，2020年可望與台中市政府一起舉辦世界蘭展。（本報資料照片）

2020世界蘭展會議花落台中，台南號稱蘭花之都卻與世界蘭展擦身而過，為補足台南鄉親的失落感，台中市長林佳龍4日南下為民進黨下屆台南市長黨內初選參選人陳亭妃站台，承諾2020世界蘭展將與台南以雙城合辦方式，展現台灣的蘭花技術與驕傲。

林佳龍表示，台灣南北發展失衡，相較北部豐厚的資源，中南部一直以來都是較弱勢的一方，不過，台中去年已爭取到2020世界蘭展主辦城市，世界蘭展為3年一次全世界最高城市的蘭花展覽及會議，經由立委陳亭妃的建議，台中將與台南合作，雙城合辦2020世界蘭展。

林佳龍說，台南不僅蝴蝶蘭技術世界聞名，舉辦台灣國際蘭展多年，具有豐富經驗可借鏡，台中則有文心蘭、劍蘭等特色蘭花，相信由台中與台南合辦，可把台灣蘭花王國美譽發揚光大，讓全世界知道，連帶也能促進台中與台南的城市發展，創造雙贏。

陳亭妃表示，台南後壁擁有知名的蘭花生技園區，後壁鄉親對於2020世界蘭展雖有很多的期待，去年決定主辦單位為台中市政府，鄉親雖然有些失落，但也感謝台中市長林佳龍願意傾聽鄉親的聲音，與台南一起合辦世界蘭展。

民進黨下屆台南市長黨內初選選情白熱化，陳亭妃元旦開始啟動「台南起妃－幸福鐵馬行」行程，第4天從鹽水武廟出發，台中市長林佳龍二度南下為她站台，吸引不少民眾到場支持。

(中國時報)