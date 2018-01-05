茂谷柑生態教學 幼兒嘗鮮

2018年01月05日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

「哇，好漂亮的茂谷柑啊！」正是茂谷柑成熟時，纍纍橘紅果實掛枝頭，小朋友在農民引領下，耳聽茂谷柑的生態故事，眼觀果園美景，嘴嘗現採鮮甜，斗六市公所生態教學讓孩子寓教於樂，了解在地農產特色。

「君從斗六來，應知斗六事」，斗六市長謝淑亞說，茂谷柑盛產季節的生態教學，讓孩子親身體驗故鄉的美好，冬天來斗六，顏色最美的就是茂谷柑，滿樹的金黃，像顆溫暖的小太陽，帶來豐收的喜悅，也捎來新年將至的消息。

雲科農場主人陳萬生引導孩子漫步在果樹下，導覽栽培環境與方式，指去年風調雨順，讓茂谷柑長得飽滿圓潤、色澤鮮美，所以要有甘甜好滋味的茂谷柑，氣候要好，還得細心照料，才能孕育鮮甜果實。

小朋友邊看邊聽，都好想吃一口，陳萬生開放讓孩子各採一粒，小朋友開心極了，一摘下就迫不及待地剝皮吃，大家吃得津津有味，實實在在的食農教育因而深植孩子的心。

農場並送孩子拓印茂谷柑圖案的福袋，裝入茂谷柑帶走專屬的滿滿幸福。謝淑亞邀請大家1月26、27、28日到公所前廣場，參加茂谷柑節活動，共同感受豐收的喜悅以及採買年貨的樂趣。

謝淑亞表示，今年的茂谷柑節將舉辦茂谷柑造型走秀選拔，歡迎大、小朋友來參加，只要2至5人不限年齡即可組團在網路上報名，1月12日截止。

(中國時報)