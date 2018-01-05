2018年01月05日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣南端的南方澳長年以來缺少可提供孩童安心閱讀書籍的地方，孩子們接觸課外讀物機會更少，宜蘭家扶中心與「茉莉二手書店」合作，在新年一開始宣布南方澳社區據點書屋正式啟用，書屋內共有2800本適合大人、小孩一起閱讀的書籍，並提供安全舒適的閱讀空間，讓南方澳的孩童、青少年及大人有個極佳的閱讀環境。

「茉莉二手書屋」從去年起與家扶基金會合作，已在全台各地成立了6間書屋，與宜蘭家扶中心合作在南方澳社區據點成立的書屋是第7間，也是今年啟用的第1間，加上茉莉二手書屋此次贊助捐贈的1800本書籍，書屋內共有超過2800本書籍開放給民眾免費閱讀，此外，書屋另有100多款桌遊，現場有志工及工作人員陪著孩子一起玩桌遊。

宜蘭家扶中心社工人員表示，對南方澳居民來說，距離最近的且還不錯的閱讀環境是南安國小圖書館，但南安國小圖書館只有適合國小學童閱讀的書籍，閱讀範圍有限，茉莉二手書屋書籍種類更多元、廣泛，不只是小孩、青少年，也適合大人一起閱讀。

家扶中心說，宜蘭家扶南方澳據點書屋的啟用，同時也是「茉莉二手書店捐舊書、惜舊物、送愛到家扶」活動起跑，希望能在社會大眾支持下，讓更多像南方澳的書屋在社區中成立，這些書屋可陪伴偏鄉孩子，不會因為距離因素削減了孩子們閱讀的動機。

家扶南方澳據點茉莉二手書屋位於蘇澳鎮民生路43號（原伯利恆幼兒園），開放時間為星期一至星期六上午9時至晚上6時，每星期六會固定安排活動，電話：（03）9962085。

(中國時報)