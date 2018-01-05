運毒案查無指紋 空姐是清白

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中國時報
／桃園報導

華航林姓空姐去年5月自荷蘭返台時，未上鎖的登機箱內被搜出大麻和K他命並送辦，桃檢以她無吸毒紀錄、尿液也無毒品反應，且2毒品數量僅1.46公克，與運毒牟利狀況不符，2個月內5度被匿名檢舉，夾鏈袋和雙面膠卻都查無指紋，不排除遭人陷害，還清白予以不起訴處分。

林女透過委任律師陳俊隆感謝檢方還她清白，一解7個多月來蒙受的委屈，將於收到不起訴處分書後，決定是否申請復職，另不排除對指稱她尿液驗出毒品陽性反應的媒體提告妨害名譽；華航強調，案發至今未懲處當事人，會請當事人將不起訴書提交公司，依其意願辦理復職。

26歲林姓空姐去年5月20日自荷蘭阿姆斯特丹服勤返台時，遭人電話匿名檢舉夾帶毒品，海關果真在她服勤專用登機箱的夾層內拉桿附近，搜出以雙面膠黏貼的3小包毒品，送檢確認為0.34公克大麻煙草和1.12公克K他命，林女被送辦，也被華航停飛。

檢方指出，林女自始自終否認吸毒、持毒和運毒，強調不曾看過被查獲的毒品，尿液送驗結果，不論嗎啡、安非他命、MDMA、K他命、大麻等近10種毒品都呈陰性反應，且她5月17日出境、20日入境的桃機監視錄影畫面、通聯紀錄均無異常，懷疑遭人陷害。

檢方半年多來追查毒品來源，不論毒品夾鏈袋、行李箱拉桿、夾層拉鍊、膠帶等，均無林女及他人指紋，而林女2個月內5度被匿名檢舉，卻查無檢舉人，比對同航班資訊、相關人等前科和通聯也都查無異狀，加上林女說不出和誰結仇，也未與前夫、前男友交惡，因此以還林女清白為優先下予以不起訴。

(中國時報)

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