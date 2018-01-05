老少合力 重現田寮古道石橋

2018年01月05日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

橫山鄉田寮「水頭排」水質清淨甘甜，有個內行人才知道的取水口，也是村民散步、運動的路線，取水口下方有傳統糯米石拱橋與古道，如今已經被荒煙蔓草掩蓋，在地村民糾集耆老青年，一起用古法把消失的古道恢復。

田寮村長徐釗泓表示，水頭排取水口的傳統糯米石拱橋及古道，是過去由村內仕紳募款，找來在地的打石師傅、耆老合力搭建而成，是早期通學的古道、也是水頭排居民往來竹東的必經之路，而現在卻淹沒在荒煙漫草中，於是自己與志同道合的村民約20人，一起來恢復古道與古橋。

「過去師傅的手藝很細膩，希望讓更多人看到。」徐釗泓表示，這座水頭排糯米橋已百年歷史，現存的糯米橋很少，橋梁多半水泥灌漿，於是興起整理出社區自然環境的念頭，年輕人幫忙搬石頭、耆老懂石砌，分工合作合力完成古道復原，他表示，「田寮社區希望修復的不只是古道，而是整個社區的歷史、故事。」

這次古道復原在新竹文史工作者吳慶杰的協助下，參與新竹縣政府公開徵集打造台3線浪漫空間美化方案，將這條乘載著居民過去回憶的古道重新修整，作為台3線古道修復的起始。徐釗泓表示，未來也希望搭配社區小旅行，串聯社區亮點，帶人走進田寮、認識在地的故事。

配合客委會推展浪漫台3線計畫，田寮社區將在25日舉辦「橫山伯公輕旅行」，修整完成的田寮水頭排古道將首次曝光，吳慶杰老師與田寮社區將帶領大家認識客家族群重要的打石文化，包含石板伯公、石板步道以及美麗的石拱橋。

(中國時報)