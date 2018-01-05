線西衛生所長照大樓 計畫啟動

線西鄉衛生所暨長照服務大樓是全國第1所結合長照機構與衛生所，4日彰化縣長魏明谷（中）主持啟動。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣爭取前瞻基礎建設整建長照衛福據點計畫，經中央核定21案，其中線西鄉衛生所暨長照服務大樓是全國第1所結合長照機構與衛生所，整合衛生保健、老人健康促進、日間照護及長照C據點的綜合服務大樓，4日由彰化縣長魏明谷主持啟動儀式。

魏明谷表示，高齡人口漸增，長期照顧刻不容緩，硬體建設投入線西鄉衛生所暨長照服務大樓，共計7000萬元經費，大樓建置完成後將提供鄉親日間照護，未來會陸續補助其他鄉鎮，在人員訓練方面，也希望長照人員的薪水能提升，讓更多年輕人投入照顧長者。

目前線西鄉、鹿港鎮及溪州鄉衛生所較老舊，也希望將衛生所一併改建，與長照大樓結合，接著第2站鹿港鎮、第3站溪州鄉做起，並陸續擴展到彰化縣26個鄉鎮市。

線西鄉公所主任秘書葉木樹表示，線西鄉人口老化嚴重，設立長照綜合大樓，對於地方非常有幫助，期望能夠讓長者能夠活得安全、舒適以及健康。

彰化縣衛生局表示，彰縣老年人口達15.04％，縣府成立「公共服務據點整備～整建長照衛福據點計畫」推動委員會，縣長擔任召集人，整合10個局處盤點縣內社區活動中心、老人活動中心、閒置公有空間及土地等，為照據點找出空間，盼使「長照2.0計畫」快速到位。

(中國時報)

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