收養流浪貓 詐騙愛心捐款22萬

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中國時報
／台南報導

養流浪貓的37歲呂姓女子不定時在個人臉書及「貓咪也瘋狂」臉書社團，吐露收養流浪貓咪、薪水多花在帶浪浪們看診，卻被獸醫發現呂女竟涉嫌偽造看診收據，搏取同情，憤而檢舉，多名網友2個月遭騙22餘萬元，台南地檢署4日依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴。

擁有超過34萬名成員的「貓咪也瘋狂」臉書社團，粉絲專頁為社團成員分享貓咪的大小事，呂女利用廣大成員愛貓心切的同情心，涉嫌從2015年12月底開始，偽造或變造3間動物醫院、診所收據，陸續在社團網頁PO文敘述「大黑」、「大頭」、「小虎斑」等3隻流浪貓健康狀況不佳，亟需籌款救治的消息。

檢方指出，呂女為求取信於民眾，偽造或變造動物醫院收據翻拍為照片，再以電腦後製為相關圖檔後，並附上私人郵局帳號及存摺封面影本截圖，上傳至個人臉書或與該社團網頁上，博取網友同情，短短2個月，有多名網友受騙匯款至少22萬7358元，民眾捐款金額從1000元到7000元不等。

然而，該社團同時也有獸醫在其中，蕭姓獸醫察覺呂女張貼上網部分收據內容有異，疑誇大醫療費用，主動扮演偵探，向各動物醫院負責人查證，發現呂女實際支出醫療費用不到1萬元。

檢方指出，呂女犯罪動機可議，收養流浪貓屬實，深諳一般民眾看到類似救助流浪貓狗多不會深究醫療行為，藉此詐騙民眾同情心，再者，呂女偽造看診收據，也已經影響動物醫院信譽，且很多獸醫針對流浪動物給予醫療優惠，卻遭呂女濫用，若非獸醫告發，呂女恐仍持續以相同手法詐騙，檢方依詐欺、偽造文書等罪嫌將她起訴。

(中國時報)

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