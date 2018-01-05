租屋種大麻 為省電還竄改電表

檢警和海巡署查獲大麻植株，嫌犯以燈照射加速長成。（許素惠翻攝）

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中國時報
／雲林報導

顏君豪、徐勇連兩嫌如遊牧民族，四處租屋種大麻，並以高瓦數燈照行光合作用加速成長，收成後烘乾製成毒品，檢警與海巡查獲151植株，收成乾燥後中盤市價逾125萬元，為省電還涉嫌竄改電表，被依毒品罪嫌有滅、串證及逃亡之虞聲押獲准。

檢警在彰化一透天民宅內搜出大麻151株及少許已乾燥的大麻枝葉，並起出日照燈、烘乾機、除溼機、電風扇、真空機、溫溼度計、定時器、電子秤、真空包裝膜、安定器、三用電錶、施肥、培養土、花盆等栽種及製毒器具，逮捕顏姓與徐姓兩主嫌。

檢警調查，33歲的徐勇連有傷害前科，與32歲顏君豪從2016年一起種大麻製毒，為了躲避查緝，四處租屋，像遊牧民族一樣常常遷移住處，加深查緝難度，因而監控追查1年才收網，兩嫌將大麻種在室內，以高瓦數日照燈照射幫助植株行光合作用，加速成長。

檢調了解，大麻約種4個月可收成，查獲的植株已種了1個多月，預計農曆春節期間可收成，研判兩嫌規畫於過年前販售大賺一筆。此外，為節省日照燈、烘乾等相關機具電費，還涉嫌竄改屋外電表，此部分移由彰化警方另案偵辦。

檢警查知，該批植株成熟後可收成約5000公克，經乾燥後重量減半，1公克如煙草的枝葉中盤市價500元，最下游吸食者每公克1000至2000元，2500公克中盤價就高達125萬以上，已流入市面。

兩嫌被依製造販賣二級毒品罪嫌重大，有滅證、串證及逃亡之虞被聲押獲准，檢警並持續追查其他共犯。

(中國時報)

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