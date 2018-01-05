劉、趙催辦初選電視辯論會

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中國時報
／高雄報導

民進黨高雄市長初選時程底定，各陣營蓄勢待發，立委劉世芳4日發出新聞稿，強調市民有知情權，呼籲黨內參選同志別逃避第二次電視辯論會；趙天麟也要求再度辯論，並質疑黨中央將初選「辯論會」改為「政見會」，「說好的辯論呢？」

劉世芳辦公室執行長陳淑蓉指出，首場電視政見辯論後，又有電視台邀辦辯論，劉世芳高度支持，但製作單位多次聯繫，卻因部分參選人不同意，遲遲沒有結果；劉世芳陣營呼籲，不論領先者或者挑戰者，都應該放下傲慢及安逸，讓選舉回歸理性、務實。

趙天麟更在臉書直批，協調時談的是「辯論會」，黨中央宣布時卻剩「政見會」，主席蔡英文要參選人勿相互攻訐，但光明正大的辯論會不辦，難道是變相鼓勵人身攻擊口水戰？台南已要辦第三場電視辯論，高雄的參選人就這麼「落漆」嗎？

陳其邁表示，民進黨中央已經公布初選時程，他希望儘速辯論，至於政見會是採取電視辯論或是其他方式，尊重黨中央相關安排。

林岱樺說，確實有媒體邀約辯論，但她認為電視台的辯論會，加入電話語音投票營利行為並不妥適，若是單純的政見辯論，她當然贊成，不過民進黨中執會已公布初選期程，所有選務活動應找民進黨協調，她尊重黨中央安排。

管碧玲幕僚則強調，從一開始說要辯論，管媽的想法即為「若大家都參加、她就參加」，態度一直沒變。

(中國時報)

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