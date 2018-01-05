科技大樓站都更 先完成綠美化

2018年01月05日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

科技大樓站公辦都更案將於明年動工，預計2023年完工，由於當地位處一級商業區，又有不少民眾居住於此，為了在工期間讓居民享受休憩空間，北市府決定在基地南側先行執行綠美化工程，屆時還會興建通往捷運站的便道，讓居民搭乘捷運不用再穿越馬路。

科技大樓站的公辦都更基地位於復興南路、和平東路交叉口，位居台北市商業區精華地段，但由於當地產權相當複雜，包括瑠公農田水利會、祭祀公業及國防部等，導致當地荒廢20餘年，去年北市府都更中心開始與各單位協調整合，取得全數同意後，由冠德建設投資後，開始都市更新案開發。

因都更案工期長達5年，附近居民擔心基地工程會大大減少休憩空間。為此都更中心與相關單位協商後，先將基地南側變更為公園用地，並開始著手綠美化工程，希望讓居民在工期期間，仍保有公園綠地提供散步、休憩的場所，而市府宣布興建綠地後，周遭民眾都相當滿意，也期望都更工程的進度能加速，早日提升當地生活品質。

台北市副市長林欽榮表示，北市府相當重視科技大樓站公辦都更案，除了感謝業者的投資外，也期許能在1年內拿到建照開始動工，他強調除了會督促相關單位的工作進度外，同時也承諾居民，在開工前一定會綠地公園興建完畢，讓民眾及來往行人有活動空間，另外還會搭建通往捷運科技大樓站的空橋，讓居民未來搭捷運不用再穿越馬路，搭手扶梯就能前往。

(中國時報)