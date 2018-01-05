中鋼爐渣入侵金門 遭重罰

2018年01月05日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

近萬噸中鋼強鹼脫硫渣入侵金門，引起全島鄉親恐慌，憂心地下水質遭到嚴重汙染，陳福海縣長已下令禁用和回運台灣。縣府4日先針對業者露天違法堆置，開出2張合計新台幣53萬元的罰單，宣示鐵腕打擊不法，確保金門淨土的決心。

縣環保局確認料羅圓環附近砂石水泥預拌廠堆置約3千餘噸，與操作許可證記載內容不符，依違反空氣汙染防制法開罰新台幣50萬元，並限期1個月內補正或改善。另太湖劃測段419-17地號附近，也發現業者有未覆蓋妥善貯存情事，依廢棄物清理法處罰新台幣3萬元，並限期改善，否則按次處罰。

縣議員陳滄江昨也與金沙鎮長蔡其朝會勘中蘭區域排水工程，發現承商竟然將這種美其名為「礦物細料」的渣料舖灑在施工便道上方，雖然業者解釋用意在防止揚塵，但因便道地點接近大海，有隨潮水沖刷進入中蘭灣之虞，除當場採樣送驗外，也要求業者將脫硫渣清除乾淨。

另針對民眾檢舉金湖鎮太湖汙水管、金沙導水管工程，也可能使用摻雜脫硫渣的混凝土，陳滄江表示將一併追查到底，要求縣府工務處採樣送檢，以釐清事實真相。

針對這種以「礦物細料」名義進口金門，實際為PH值高達12至12.5的強鹼中鋼爐渣（脫硫渣），鄉親憂心露天堆置遇雨會汙染地下水體和湖庫，質疑地區多項公共工程，甚至於新建民宅的混凝土建材，都可能摻雜脫硫渣。

陳滄江認為若未妥善處理，可能在金門到處亂竄，他建議縣府立即成立跨單位的環保處理小組，詳細調查實際流向，以確保環境不受汙染。

(中國時報)