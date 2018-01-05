大園田心子溪 赫見大量死雞

2018年01月05日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

有民眾4日下午在大園區的田心子溪河段，發現大量死雞棄置於河川，現場散發惡臭，懷疑最近恐有疫情，導致不肖業者將病死雞隨意丟棄，汙染周遭環境。水務局緊急會同動保處等相關單位現場會勘，初步將死雞清除乾淨並帶回檢驗。

桃園市議員游吾和接獲民眾通報到場，他說，4日下午約2點多，民眾發現河川上有20多隻死雞，往上游及下游看，甚至還有好幾隻死雞以布袋裝裹丟棄，有些已經傳出濃厚的臭味，懷疑這些死雞丟棄至少1、2天以上，且數量相當多，擔心是養雞場爆發疫情，飼主擔心驗出疫情，整個養雞場活雞都會被銷毀，才會隨意丟棄死雞。

游吾和說，田心子溪上游在中壢區，流入大園分成兩條支流，之後支流又匯合成一條河川，如今兩邊支流都有死雞，研判業者是在中壢區上游丟棄，此外，現場除了零星的死雞外，也有一包包裝滿死雞的塑膠袋，應該是上游養雞場所為。

動保處長陳英豪表示，派員稽查結果，初步發現河川約有60隻死雞，且身體腐爛嚴重，研判被丟棄應有一段時間，會將死雞帶回檢驗是否有疫情，需要一周時間檢體報告才會出爐。水務局則說，目前桃園市並非疫區，而當地位處偏僻，已派員將所有死雞清除乾淨，會積極循線找出丟棄死雞的業者開罰。

(中國時報)