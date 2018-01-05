崑山科大登陸拍片 收穫滿行囊

2018年01月05日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

「把機會找進來、把學生引薦出去！」崑山科技大學公廣系18名學生上個月在系主任何性東領軍下，前進大陸拍紀錄片，學生展現學習高度，4天3夜緊鑼密鼓拍攝行程，求好心切，每天幾乎只睡3小時，拚搏精神也為自己打開一扇窗。

全台有6所大學設立公廣系，5所位於台北，崑山科大是南部唯一，不若北部擁有較多實習、拍片機會，崑山科大學子拍片機會少之又少，何性東積極幫學生尋找「契機」，經育成中心主任吳宏偉、校長蘇炎坤親領拜訪，伺服器機殼大廠「勤誠興業」指定給學生機會，前往上海、蘇州為該公司拍攝年度優良員工紀錄片《無名英雄》。

「南部沒有影視產業，但學生需要舞台」，何性東一席話，打動勤誠興業董事長陳美琪，二話不說贊助學生至大陸拍攝，背後是台商為了回饋台灣年輕人，捨棄業界人士執案，把機會留給學子的用心。

何性東說，欣慰的是，學生也展現學習高度，大家雖是第一次拍片，但4天3夜拍攝不眠不休，熬夜看片、討論，表現贏得廠商肯定，首趟拍片結束，隨即獲邀二度前往東莞廠拍攝9名員工紀錄片，學生馬不停蹄，但收穫滿滿，勤誠興業未來還打算延攬優秀學子前進該公司設於上海的展演廳實習、就業。

擔任導演的大三生王柏文說，隨隊指導4名業師陳瑞銘、李東山、陳家慶、王以德，第一天開機前就把大家罵了一頓，「經歷震撼教育後，身分也從學生轉換成導演，不能倚賴別人，學到很多課本學不到的技巧、知識。」

(中國時報)