崑山科大登陸拍片 收穫滿行囊

崑山科技大學公廣系前進大陸拍紀錄片，學生展現學習熱忱，拚搏精神也為自己打開一扇窗。（崑山科大提供）

友善列印
中國時報
／台南報導

「把機會找進來、把學生引薦出去！」崑山科技大學公廣系18名學生上個月在系主任何性東領軍下，前進大陸拍紀錄片，學生展現學習高度，4天3夜緊鑼密鼓拍攝行程，求好心切，每天幾乎只睡3小時，拚搏精神也為自己打開一扇窗。

全台有6所大學設立公廣系，5所位於台北，崑山科大是南部唯一，不若北部擁有較多實習、拍片機會，崑山科大學子拍片機會少之又少，何性東積極幫學生尋找「契機」，經育成中心主任吳宏偉、校長蘇炎坤親領拜訪，伺服器機殼大廠「勤誠興業」指定給學生機會，前往上海、蘇州為該公司拍攝年度優良員工紀錄片《無名英雄》。

「南部沒有影視產業，但學生需要舞台」，何性東一席話，打動勤誠興業董事長陳美琪，二話不說贊助學生至大陸拍攝，背後是台商為了回饋台灣年輕人，捨棄業界人士執案，把機會留給學子的用心。

何性東說，欣慰的是，學生也展現學習高度，大家雖是第一次拍片，但4天3夜拍攝不眠不休，熬夜看片、討論，表現贏得廠商肯定，首趟拍片結束，隨即獲邀二度前往東莞廠拍攝9名員工紀錄片，學生馬不停蹄，但收穫滿滿，勤誠興業未來還打算延攬優秀學子前進該公司設於上海的展演廳實習、就業。

擔任導演的大三生王柏文說，隨隊指導4名業師陳瑞銘、李東山、陳家慶、王以德，第一天開機前就把大家罵了一頓，「經歷震撼教育後，身分也從學生轉換成導演，不能倚賴別人，學到很多課本學不到的技巧、知識。」

(中國時報)

中寮揭牌 眼科診療下鄉動起來 西螺福興宮 獎助弱勢學子

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。