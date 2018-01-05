龍發堂死因有疑個案 移送調查

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中國時報
／高雄報導

高雄龍發堂爆發阿米巴痢疾、結核病群聚感染，衛生局介入輔導查核，發現近8年來共有97名堂眾死亡，高於一般精神照護機構病友的死亡率，且有5成以上有營養不良或外力侵襲致死，衛生局將部分死因有疑義的個案，移請檢調調查。

龍發堂3日召開記者會，表示將結束精神病患者收容照護，希望政府盡速安置現存300多位堂眾，有如「兩手一攤」，把燙手山芋丟給政府。

為此，高雄市衛生局4日發表措辭強硬新聞稿反駁，指龍發堂「事先未與市府溝通，其用意在於藉此煽動家屬與社會的不安與恐慌」，對委託照護責任隻字未提，置堂眾健康生命安全於不顧，令人扼腕。

副局長林盟喬表示，有些堂眾的死亡原因與病歷記載有落差；他舉例說，有的死亡原因是心肌梗塞，但死者的病歷卻完全沒有心血管方面的疾病，兩者落差極大，而且有死者生前兩周嚴重拉肚子，甚至休克，嚴重營養不良，類似現象有多位，均移請檢調調查。

林盟喬說，龍發堂個案比較特殊，有的病友會自殘、跌倒或互傷，死者有外傷雖無法推斷是否受虐，但異常死因凸顯龍發堂存在管理不當與照護疏失等問題。

衛生局心衛中心主任蘇淑芳表示，從2000年到2017年，龍發堂共有97人死亡，每年平均12人死亡，高於相同性質的市立精神護理之家的7人，龍發堂堂眾平均死亡年齡56歲，也低於市立精神護理之家的63歲。

(中國時報)

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