封城掃毒 警破獲「發貨倉庫」

2018年01月05日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

北市警局再度執行封城掃毒行動，其中市刑大毒緝中心及大同分局，分別針對販毒新型態，專門以微信支援版連繫交易方式，費了半年多成功打入毒品交易網內，成功在北市大同區民權西路等地查獲毒品發貨倉庫，查獲毒品咖啡包重達5公斤多，及大麻等各式毒品。

另外，松山、中山分局會同刑事局偵3大隊，日前在北市松山區查獲馬姓嫌犯涉及販毒及持有槍炮案，查扣一粒眠20萬顆，淨重高達36公斤，以及2公斤的卡西酮，警方並查獲制式MP5衝鋒槍一把，顯示毒販為了爭搶販毒暴利，不惜花重金武裝。

此波掃蕩共臨檢267處地點，搜索25處，共查獲毒品案214件、226人，查扣毒品達30．9公斤，起獲槍枝2把。

其中，市刑大毒緝中心跨境組針對販毒新型態，毒販都利用大陸微信通訊軟體，組成支援版召納小盤毒蟲，透過臉書、蘋果手機FACES TIMES等通訊方式，進行毒品交易，警方派人打入支援版，蒐集販毒證據，鎖定有毒品前科的許姓、洪姓男子，涉嫌利用微信支援版並用「販售隱型眼鏡」為暗語進行毒品交易。

警方費了半年工夫，查出許嫌等人在大同區民權西路設立隱密發貨倉庫，倉庫外還架設15支監視器，經破門攻堅，當場查獲咖啡包417包，重達4公斤多，其它還查獲搖頭丸、K他命、大麻。

(中國時報)