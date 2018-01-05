AR、VR體驗 十三行考古不八股

十三行的八里時光機設有十三行擴增實境視訊直播，以及全台最大的AR擴增實境動力沙地貌沙箱，小朋友們都愛不釋手。（高鈞麟翻攝）

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中國時報
／新北報導

十三行博物館開館至今超過14年，今年將舉辦「十三行遺址特展」，結合目前最流行的AR、VR，完整呈現過去與現在，另外也將完成「考古教育休閒園區」，重現十三行原始聚落，民眾將能身歷其境，感受古代生活氛圍。

文化局長林寬裕表示，十三行博物館今年將完成面積達2.2公頃的「考古教育休閒園區」，重現十三行原始聚落，民眾可從靜態與動態的展示，感受古代生活氛圍，讓考古不再單憑想像。

館長陳春蘭指出，博物館14年來累計逾980萬參觀人次，近兩年廣用先進的數位技術，結合實體與互動體驗，全國首推「水下考古虛擬實境」，內容逼真精采，幾乎場場爆滿。去年大幅更新常設展，打造「八里時光機」，以及全台最大的AR擴增實境動力沙地貌沙箱；另外，「行動博物館」、「博物館得來速」、「週三八里日」、「夜宿十三行」、「十三考古日」等創新服務與精彩活動，更讓來館小朋友玩得不亦樂乎。

陳春蘭說，未來將舉辦「十三行遺址特展」，完整呈現十三行的過去與現在；還將與日本西都原考古博物館、沖繩考古博物館等7個國內外博物館以「海洋」為元素舉辦聯展，而年度新北市考古生活節，則以「裝飾考古」為主題，呈現美學與考古的微妙關係，希望能讓遊客耳目一新，且寓教於樂。

(中國時報)

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