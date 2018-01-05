蘇澳DOC 銀髮學電腦賣農產

蘇澳數位機會中心提供銀髮族更多學習數位資訊及技能的機會，未來會朝社區化發展。（蘇澳鎮公所提供）

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中國時報
／宜蘭報導

台灣的高齡化社會現象愈來愈嚴重，蘇澳鎮老年人口比例遠高於全國平均值，鎮公所去年善加利用教育部計畫資源，設立蘇澳數位機會中心（蘇澳DOC），讓鎮上銀髮族有更多機會學習數位資訊及技能，不僅能讓生活更為豐富精彩，還能學以致用，將所學運用在推廣蘇澳鎮的商業發展，一舉數得，因效果相當好，鎮長陳金麟進一步計畫DOC走向社區，讓銀髮族就近學習。

蘇澳鎮老年人口比例高達17.8％，遠高於全宜蘭縣13％以及全國11％，全鎮超過65歲銀髮族人口眾多，鎮公所去年成功向教育部爭取經費，活化利用閒置的社福大樓，打造成蘇澳數位機會中心，除了課程免費且不設年齡、身分等條件限制，最主要目的是希望鼓勵鎮內銀髮族走出家門，並跟上時代潮流多學習電腦資訊，對身心多有幫助。

鎮公所表示，導入教育部的DOC計畫，就是希望鎮民能妥善應用課程，進而推動個人、社區及蘇澳鎮多元性發展，以期帶動蘇澳鎮文化、產業及觀光等面向的交叉聯動，產生更大效能，並達到各項特色發展。

陳金麟說，鎮公所推動DOC後反應相當好，許多上過課程的人也能充分利用學到的電腦技能，建立行銷平台推廣自家農特產品或商品，不僅學得開心，還有助增加家庭收入。此外，鎮公所今年又提出3項計畫，要進一步讓「DOC走向社區化」，透過師資、設備的安排，讓許多不方便親自到社福大樓上課的民眾，也能就近在住家附近學習。

(中國時報)

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