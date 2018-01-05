大溪軍備局傘儲庫移撥 擬建文創園區

大溪區三元三街內的軍備局傘儲庫部分營區有文資價值，桃園市政府和軍方協商後，決議將有文資價值的3棟建物及其附屬廊道活化為文創區，將發展員樹林故事館、日照中心及集會所。桃園市長鄭文燦4日前往視察，希望讓居民更便利。（范揚光攝）

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中國時報
／桃園報導

大溪區三元三街內的軍備局傘儲庫部分營區有文資價值，桃園市政府和軍方協商後，決議將有文資價值的3棟建物及其附屬廊道活化為文創區，將發展員樹林故事館、日照中心及集會所。桃園市長鄭文燦4日前往視察，希望讓居民更便利。

鄭文燦指出，大溪區的軍備局傘儲庫營區總面積共2萬2709平方公尺，部分區域具文化資產保存價值，保存範圍為大溪區中正段950、951及部分946地號，等3棟建物及其附屬廊道等設施。市府和國防部軍備局協商後，宿舍區土地歸還軍方，具文化資產保存價值的建物將辦理無償撥用給市府。

鄭文燦表示，該營區列冊的3棟建物將分別活化成為員樹林故事館、日照中心及集會所，發展為文創園區。其中元樹林故事館將紀錄員樹林的發展、眷村回憶、傘儲庫歷史，未來也可以作為展覽如書畫展、攝影展的場地。日照中心及集會所則提供市民使用。他說，整修預算由民政局、文化局分攤，時程則由文化局、民政局、大溪區公所協議。

此外針對鄰近的交通部公路總局權管員樹林道班房土地，鄭文燦也說，道班房是公路總局宿舍，未達文化資產標準，拆除後會興建員樹林市民活動中心，提供市民使用。待民政局完成原建築物報廢手續後，將請大溪區公所發包，預計今年10月完工，目前已經編列2500萬元經費。

(中國時報)

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