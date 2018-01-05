愛情詐騙集團專騙陸女 7嫌落網

2018年01月05日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市警方破獲以陳孟男為首腦的愛情詐騙集團，編撰多種劇情的教戰手冊，專騙大陸高端女，半年不法牟利上千萬元新台幣，在嘉義市、嘉義縣太保市2處機房逮捕7嫌，嘉義市機房更兼營網路賭博，全案於4日依詐欺、賭博罪移送法辦。

刑事警察局國際刑警科偵一隊、嘉義市刑警大隊科偵組組成專案小組長期跟監蒐證，3日兵分多路在嘉義市國賢一街、嘉義縣太保市中山路查獲陳孟男為首，共有6男1女的詐騙集團。

警方調查，該詐騙集團在網路交友網站，冒用印尼、澳洲混血帥氣男的照片，營造高帥「天菜男」的假象，網路交友聊天，再佯裝「以結婚為前提」，與鎖定的對象進一步交往，噓寒問暖，取得女子的信任及對愛情的憧憬，進而以「投資理財」、「事業需要資金周轉」、「親人重病急需錢」等藉口，誘使女子匯錢紓困。

警方調查，嘉義市國賢一街的機房由該集團共犯林政賢負責，主要做網路賭博，該集團自去年8月至今約半年，不法獲利上千萬元新台幣，10餘名被害人分布在大陸山東、上海、深圳、香港等地，多是高收入單身女子，還有女銀行長。

警方在現場查獲計筆電5台、手機48支、存摺、電話sim卡、金融卡等贓證物，以及陳姓主嫌代步的LEXUS自小客車1台。

(中國時報)