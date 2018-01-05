台東油菜心 1月限定好滋味

2018年01月05日 04:10 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

台東縱谷地區黃澄澄的油菜花正盛開，一般民眾只吃過油菜，不知道其實油菜心也是一道美味的佳餚。關山鎮的合眾國小餐廳負責人劉勇良表示，油菜心一年僅1月吃得到，處理過的油菜心汆燙、清炒都非常美味，是台東限定的好味道。

水稻是台東種植面積最大的作物，在二期稻作結束後，農民會種植油菜花、蘿蔔、波斯菊、太陽麻等綠肥作物增加地力，其中油菜花及羅蔔可以食用也能當綠肥，最受農民歡迎，目前油菜花已經盛開，好吃的油菜心也成為老饕必點的料理。

劉勇良說，一般油菜花盛開後就能打入田中當肥料，不過部分農田地力好，水分充足，長出的油菜特別鮮嫩，油菜花心碩大，就很適合入菜，不過因為都要特別挑過，因此產量都不多。

他說，油菜花心的表皮纖維較粗，要先撕除後再料理，汆燙加上桔醬或與牛肉熱炒、甚至大火直接清炒，只要炒到熟透，都能吃到油菜花心的鮮甜好滋味。

不過今年冬季雨量少，油菜花普遍長得不好，許多油菜植株小就開花，就沒有油菜花心可吃。

劉勇良說，油菜花雖然是綠肥植物，但還是需要特別照顧，有下雨、施肥都會長得較好，台東許多稻田利用油菜花當綠肥，因此才有油菜花心可以食用，2月後多數油菜花都打入田中，要吃就只能等明年。

(中國時報)