包租代管 市府徵800戶房東

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中國時報
／高雄報導

高市府4日宣布開辦「包租代管」計畫，首批徵求800戶房東，釋出空屋滿足民眾居住需求，委由兩家民間業者承辦，房東只要登記委託出租，其餘事情免煩惱，即能保證收租3年，輕鬆當包租公。房客也享有租金最低5折、最高6千租金補助。

都發局長李怡德指出，今年起中央在六都試辦「包租代管」社會住宅政策，鼓勵民間釋出空屋，預計3年內滿足1萬戶租屋需求。只要設籍高雄市或在高雄就學、就業者皆可申請租屋，租金享有市場價格5至9折優惠，還有最高6000元租金補助，大幅減輕租屋負擔。

這項計畫最大特色在於有專業物業管理團隊，把關居住品質，不論是房屋修繕、招租帶看、簽約收租，全交由專業團隊辦到好，房東能安心收租，遇到房客欠租或提前退租，所有租屋煩心事，都讓專業團隊代勞。

都發局表示，現正徵求800戶房東，以「包租」或「代管」方式媒合招租，省去房東自行修繕房屋、刊登租屋廣告、委託仲介帶客看房等大小麻煩事，另可享有房屋稅、綜合所得稅等減免優惠，甚至連房屋修繕也有每年每屋最高1萬元補助可拿。

都發局委託「兆基顧問股份有限公司」及「永勝租屋經理股份有限公司」承辦，有意參與的房東或房客可洽詢高市府都發局包租代管服務專線3373530分機222。

(中國時報)

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