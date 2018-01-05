公投年 嘉年華或災難？

2018年01月05日 04:10 中國時報 邱師儀

《公投法》修法由總統公布後，中選會成為全國性公投主管機關，投票年齡降至18歲外，提案、連署及通過門檻也大幅降低，以最近一次總統大選人數計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上即為通過。

由於提案或連署門檻過低，因此從今年上半年起，綠藍陣營勢必會猛炒各種公投議題，國民黨推空汙或轉型不正義，時代力量推最低工資、護照移除ROC，有趣的是「當家不敢鬧事」的民進黨，過去長年希望將修憲與領土變更納入公投範圍，但在初審公投時，民進黨黨團卻態度保守，認為應回歸憲法增修條文規定。最有趣的是國民黨，反而支持修憲與領土變更納入公投，國民黨賭的就是民進黨根本不敢玩真的。

公投是一面照妖鏡，照出在野的撒野本質與執政的壓抑宿命。小英執政至今，民進黨在公投這條路上的心臟越來越小顆，連兩岸協議這種民進黨支持者一定會說不的題目也不敢納入《公投法》，甚至連「不在籍投票」這種才是真正還權於民的議題也反對，託言另以專法處置。小英遇到《公投法》這支被民意或民粹照亮的寶劍，反而不敢拿起來舞弄，看不到在推《不當黨產條例》或《促轉條例》時的狠勁。

同樣地，民進黨在還沒遇到中南部傳統綠營支持者反彈前，對於一例一休的推動也是毫不留情，直到賴揆上台後體會到這一塊的選票可能流失殆盡才來了一個U形迴轉。所以這一路以來民進黨政府的立法與修法，很明顯地暴露出小英無法化解的內部矛盾在哪裡？包括「勞工vs.中小企業主」與「深綠vs.不敢完全對立的中共」。國民黨聰明一點的話就不用在護蔣或者黨產上面浪費口水，往勞工、中小企業主或者時力黨找尋共同立場，就很容易踩到民進黨的痛腳。

《公投法》修改後，在年底九合一選舉之前，如果各議題都能超越連署門檻28萬1745人，勢必加大「公投綁大選」的規模，選民在領票時將會眼花撩亂，選務人員將會疲於奔命，選民的注意力自然難以聚焦。各種政治操作空間的極大化，也意謂著各種政治聲音的相互抵消，選舉淪為嘉年華會，然後就只是嘉年華會。但較令人憂心的是「擦槍走火」，即公投通過後的效應。《公投法》第31條規定，全國性公投案經通過者，如果屬於法律的創制案，行政院必須於3個月內研擬相關法律送立院審議，而立院也應於下一會期休會前完成審議。

雖然涉及到國家定位與領土變更的議題最後是不能夠送公投的，但是很多只在技術層次動手腳、卻也攸關國家定位的公投案一樣可以送，最後如果成案也通過，則行政院與立法院同樣需要研擬與審議，譬如時力擬送的「護照移除ROC」案若過了，蔡政府要不要處理？不僅如此，許多涉及社會根本歧異的議題，如廢死、核電等公投過了，蔡政府要不要處理？公投本是還權於民，但任一通過的公投案支持者無法代表該案的反對者，而且這世上沒有100%受到支持的公投案，因此就算公投通過也不代表全方位的選民意志，這也就是為什麼歐美的公投多維持在地方事務的審議，而避免去觸及全國性議題的原因了。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)