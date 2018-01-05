名家專論－拉內需 促成長 能抗壓 好溝通

2018年01月05日 04:10 中國時報 杜震華

央行總裁彭淮南明年2月即將卸任，合適繼任人選的條件為何，各方都有建議，蔡總統日前也表達了應該是要「能抗壓，好溝通」的人選，能夠採用有效的措施來維持總體經濟的穩定。

央行最重要的任務就是要維持3種價格的穩定，包括物價、利率和匯率，3者都和本國的「貨幣政策」，或者說「貨幣供給」息息相關。而它手上也擁有3種（或4種）政策工具：重貼現率、存款準備率、公開市場操作，也許加上選擇性的信用管制。領導央行的總裁，要在面對國內外經濟變局之下，將這些政策工具適切且靈活地搭配，這當然要有深厚的學養、豐富的經驗、堅強的抗壓性，以及能夠免於外界干擾的獨立性。

當經濟情勢相對穩定時，央行總裁只要按部就班，依照基本經濟學理行事，即可大致維持穩定。真正的考驗是在面對經濟情勢大變，特別是無前例可循時，要能及時、靈活和正確應對，才能夠在波濤洶湧中穩住大局。此時，在上述各種特質中，深厚的學養和抗壓性就顯得益發重要。此外，還要擁有相當的敏感度和靈活性，才能在問題發生之初，即提出適切對策來紓緩衝擊，甚至消弭問題於未然。這也是為何美國聯邦準備理事會主席（美國央行總裁）幾乎都是望重四方的總體和貨幣學者，並曾於總統的「經濟顧問委員會」擔任過要職。

即將卸任的總裁彭淮南，任內表現受到各方推崇，特別是被國外的《全球金融雜誌》14年頒授A級評等，超越其他各國央行首長。在彭總裁長達20年的任內，台灣經歷了亞洲金融風暴的後續動盪、網路泡沫化、全球金融海嘯等嚴重的經濟衝擊，卻能屢次化險為夷、獲得國際肯定，真可說得來不易，也因此受國人長期信賴，甚至難以覓得接續人選。

然而，彭氏在任內之政策作為，果真是完美無瑕、毫無可議嗎？有國內著名總體貨幣學者評論，雖然2001年全球景氣低迷，但南韓還有3.8%的經濟成長率，台灣經濟卻遭逢50年來唯一的負成長（-2.2%），其主因之一就在於央行未能掌握2000年台灣股市重挫、公共支出減少、市場資金外移、民間消費及投資減少等諸多不利因素，卻採用了緊縮貨幣而非放鬆銀根之措施，拖到12月底才開始調降重貼現率；這加深了台灣「有效需求」的不足，讓國外網路泡沫化對台灣的負面衝擊益發強烈。

其次，對外匯市場的操作，央行長期被外界質疑在每營業日閉市前「拉尾盤」、貶低新台幣價位來促進出口，犧牲進口商權益和一般國人之國際購買力，也讓市面上流入過多新台幣，導致房價高漲、助長炒房，加上出口獲利最大的高科技業所得劇增而提高所得分配不均。央行長期以「新台幣價位由市場決定」的制式回應加以否認，直到近來美國財政部質疑央行作為「操縱外匯」之後，此種行為方告減少。

其三，對外匯存底的運用，以目前央行幾乎完全投資於美國政府債券，獲取極有限報酬的做法是否合宜，也常受到外界質疑。

我們無意在此論證上述對央行批評的對錯和真偽，只是有感於外界對央行作為縱有不同意見，出發點都是為國家健全發展，若央行都以強烈立場回應，而非以更透明的資訊讓社會大眾信服，甚至進一步以正式座談或研討會和外界互動，以精進最佳貨幣政策的話，則央行的作為極可能陷入一種「自我感覺良好」，但其實還有改善空間的狀況，這對國家社會極可能不是「最佳解」。

全球景氣逐漸回穩，但各界對台灣經濟成長的看法，無論是目前或未來，相較於競爭對手卻沒有相應提升。因此，在台灣物價長期穩定下，央行是否應更積極、靈活地將目標置於「廣泛促進內需」來操作貨幣政策，以獲得更包容性的成長？

這些問題都需要和外界有更多的交流與互動。蔡總統點出新的央行總裁應該是「能抗壓，好溝通」的人選，而「好溝通」可能更是台灣目前迫切需要的。

（作者為中國文化大學全球商務系副教授、台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)