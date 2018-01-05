2018年01月05日 04:10 中國時報 蔡東杰

論當今「外交奇才」，誰能比得過金正恩？

儘管近年來歐洲政壇的「小鮮肉」現象早已引發眾人關注，別忘了，北韓領導人金正恩不啻是亞洲版「小鮮肉」始祖。2011年因金正日猝逝，金正恩倉促接班時連30歲都不到，政治經歷更不到2年，但馬上就得從紈褲子弟轉型為國家最高領導人。正因如此，多數觀察家對其執政穩定性普遍抱持悲觀態度，認定北韓政權崩潰，乃至瓦解或指日可待。

曾幾何時，在2013～15年成功「安內」，完成內部大規模政治清洗後，2015～17年又藉由頻繁武嚇「攘外」，任內迄今共進行4次核試與84次飛彈試射，次數遠邁父祖，占北韓開國以來2/3以上；非但接班不到4個月，便登上《時代雜誌》封面，自2011年以來且連續7年入選美國《時代雜誌》「全球百大最具影響力人物」榜單，更別提一邊挑釁習近平，另一邊直接開罵川普，真可謂「數風流人物，還是金正恩」。

話雖如此，無論12萬平方公里面積（台灣3倍多，全球排名99），抑或僅僅600美元人均GDP（全球排名174），加上2013～17年聯合國安理會8度通過一次比一次更嚴厲的經濟制裁，正常看來，北韓的綜合國力與其國際輿論影響力顯然大大不成正比。

那麼，北韓究竟憑什麼呢？如同前述，靠的還是精準的外交眼光。正是看準在「重返亞洲」下，美中齟齬所提供之戰略縫隙，金正恩得以由此看到一扇機會之窗。只要美國持續對中國的隱性圍堵，北韓便有機會貫徹其「封中通美」策略，亦即搭著華府的區域戰略順風車，平衡她對中國的長期依賴，並藉此落實「勒索外交」目標。

值得注意的是，正因北韓的外交作為奠基於對區域情勢的判斷，一旦其作為改弦易轍，猶如「春江水暖鴨先知」，我們或也可由此觀察出某些變化。隨著川普帶來政黨輪替，美國戰略亦進入不穩定期，即便他在去年底甘附驥尾，追隨日本高喊「印太戰略」，依舊前途未卜，這或也是川普雖在新版國安報告中連提中國33次，直接點名她是「修正主義強權」，並公開譴責其經濟侵略，但其東北亞主要盟邦日本與南韓，近期卻努力修補與中國關係之故。至於北韓則如同過去因美國加碼此區域，於是將其當作主要談判對手一樣，一旦美國戰略可能「退潮」，北韓也得重新思索自存之道。

當然，金正恩的主要挑戰在於，雖難再以美國作為主要對手，但在中國近期逐漸升高制裁的情況下，驟然吃回頭草風險亦高，正巧遇上南韓政權輪替又要舉辦冬奧，於是順勢丟出和解姿態，既屬「和戰兩手」的理性選項，也算給自己找一個下台階。至於下一步，當然還是得走著瞧囉。

（作者為中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)