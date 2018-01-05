肺癌篩檢 一刀兩刃

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中國時報
温啟邦

上周國健署公布國人得肺癌人數又增加，不吸菸的人比吸菸多，政府聽胸腔肺癌學會建議，有意撥鉅款給不吸菸者作篩檢，用意良好，卻沒有深度考量，不但浪費有限資源，也可能傷害很多無辜。

以低劑量輻射（LDCT）作肺癌篩檢的歷史很短，在美國只有5、6年，歐洲並沒跟進，尚持觀望態度，認為害處大於好處。歐洲與美國的爭議，只局限在風險最高的30年老菸槍，好處是否大於害處，至於其他人包括不吸菸者，從未有疑問爭議。

舉例而言，美國胸腔科醫師學會再三叮嚀，要醫師不要隨便對低風險族群作低劑量肺癌篩檢。台灣的專業醫師在國內研究結果尚未出爐前，對來自美國的忠告視若無睹，是否欠缺審慎思維？這裡要提醒肺癌醫師，不是找到肺癌患者就是成功，篩檢要能延年益壽，至少要證明比對照組的死亡率低，才對得起篩檢病人。

肺癌篩檢最理想的好處是可降低肺癌死亡率兩成，聽來很誘人，但真相卻很複雜，一般篩檢時報喜不報憂，不討論負面問題，好像一面倒的好。試舉美國榮總最近的經驗為例，篩1000名老菸槍5年，會使過半（約500人）因收到有無法確診為肺癌的檢查報告而擔心到睡不著覺，有50～60人開胸驗證作活體切片，但至少20人的結果證明是良性，雖是慶幸，卻是白挨一刀，白忙一場。有5名晚期肺癌，雖篩到但為時已晚。早期肺癌有10名，可歸功於篩檢救活的有3名，也就是說每320名老菸槍，連續5年篩檢可救1人。

至於費用方面，要多次篩檢追蹤的占多數，造成心理的不安及各種意外費用，已非局限於1次篩檢台幣6000元而已。更糟糕的是過程中，連帶發現40倍多的偽陽性或與肺癌無關的新醫療問題，醫師非處理不可，這是政府規畫篩檢評估預算時，始料未及，沒想到會差達40倍。其實對於老菸槍，戒菸是第一要務，但他們被告知沒肺癌後，反而不想戒菸了。

不吸菸得肺癌的機率比不上老菸槍的一半，篩檢不但效益低，對身體傷害會更大。到頭來，要篩1000到1500名不吸菸者才能救1人，好處是有，但只有老菸槍的1/5。對於不吸菸者的篩檢，作者在國際期刊《科學報導》已發表論文，提供給不吸菸者作篩檢前的篩檢，先設法把低風險者剔除，利用簡單的抽血、肺功能及問卷作肺癌風險預測，篩出不吸菸者中的高風險族群後，再提供電腦斷層掃描，以減少不必要的浪費。肺癌篩檢是一刀兩刃，望當局審慎為之。（作者為國家衛生研究院名譽研究員）

(中國時報)

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