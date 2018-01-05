社論－不容將統派與中共組織一鍋煮

2018年01月05日 04:10 中國時報 主筆室

陸生周泓旭為大陸在台發展組織違反《國安法》案，風波迭起。偵辦周案的台北地檢署2日發布新的偵結報告，公布周泓旭涉及的另一部分案情，其中約略涉及國台辦資助王炳忠的「燎原新聞網」。王炳忠等人跳出來痛罵檢方亂放話，更引發媒體渲染效應，深化台灣社會對大陸的民粹式敵意，會不會因而再次引發大陸社會的民粹反應，令人憂慮。

「透明」是民主社會的重要指標，陸生周泓旭從被檢調約談、收押、起訴，到一審被判刑1年2個月，直到現在高等法院審理周的上訴案，法院都以事涉國家安全及機密為由，不公開審理。但已公開之機密不是機密，法院祕密審理的事由，從台北地檢署於2日公開發布周泓旭案的偵查報告後，已經滅失，台灣高等法院自然應公開審判這一案件。

法院是社會正義的最後一條防線，也肩負國家及社會安定的重責大任。周泓旭被控為中共在台灣發展組織的案件，涉及的如果只是他個人是否為共諜，是否受中共單位指使到台灣發展組織，那還算單純。但檢調單位在偵辦周泓旭案時，擴大了所謂台灣發展的組織定義，讓台灣許多行之多年的兩岸交流團體及交流模式都人人自危，隨時有被羅織為中共在台發展的組織之危險。

同時，媒體出現了許多來自檢察機關的所謂檢方消息，不時針對特定黨派、對象，暗指這些在台合法成立的團體、組織，受到中共組織或單位的金錢資助，或是有中共資金挹注，讓台灣許多黨派、組織或團體被扣上了紅帽子，在運作上動輒得咎。

去年12月中旬，台北地檢署檢察官指揮調查局國安站人員於清晨以證人身分，傳喚及搜索新黨青年軍成員王炳忠等多人的時候，違反法律程序，硬是用拘票把王炳忠等人帶走訊問。檢察官形同把王炳忠等人視為違反《國安法》案被告的動作，向外界傳達一個混淆的訊息，讓外界懷疑王炳忠等人與陸生周泓旭有關。

作為國家公訴機關的一分子，台北地檢署面對外界對他們搜索證人行動的質疑，以及這一行動對王炳忠與新黨形成的負面影響，北檢自應負責任地公開說明這一搜索證人的行動，為何要配合拘票，採取拘捕證人的作法，讓外界相關的傳言與質疑能適時停止，但台北地檢署沒有這麼做。

就在搜索新黨青年軍的餘波仍未平息的時刻，台北地檢署突然在1月2日發布「陸籍周姓被告涉嫌違反《國家安全法》案件偵查終結說明」。長達3000多字的說明中，台北地檢署以形同項莊舞劍，意在沛公的方式，藉由說明陸生周泓旭涉及受大陸國台辦指使，擬定所謂的「星火T計畫」，在台遂行發展組織的案情，談及新黨青年軍王炳忠等人，與周泓旭「星火T計畫」間的關係。

雖然台北地檢署一開始就明確說明，他們還原周泓旭所有的隨身硬碟，取得「我系統開展台灣統派工作的做法體會（簡體字）」、「新中華兒女學會簡介」、「中華講武堂項目策畫書」、「星火T計畫」、「燎原企畫案」、「2015年終工作總結報告」等電磁內容，均是周泓旭所寫，但外界卻很容易誤以為是周與王炳忠等人共謀發展在台組織的紀錄，這對王炳忠等人極不公平。

而且北檢的說明中，也提到周泓旭在王炳忠的「燎原新聞網」擔任顧問並參與經營，以「燎原新聞網」作為其發展組織之平台，落實「星火T計畫」之執行，似乎隱指王炳忠的「燎原新聞網」已經是周泓旭在台發展成功的組織。若是再加上北檢說明中指的，周泓旭曾在一項報告中說，中共國台辦一再許諾，今後3年每年資助1500～1600萬台幣由王炳忠使用云云，更是在某種程度上明指王炳忠涉及為中共在台灣發展組織。

究竟檢調還原自周泓旭的這些隨身硬碟資料可信度多少？有沒有其他積極事證足以證明其可信度？而且這些資料及紀錄在法庭上的證據能力有多少？北檢公開說明中沒有表明，而所謂的私下放話更只有抹紅人家的可能。

為避免引發寒蟬效應，在內部製造敵我矛盾，甚至激化兩岸關係緊張，台灣高等法院應公開審理周泓旭案，透過事證的當庭提示、證人的交互詰問，才能讓國人明白，新黨青年軍的成員究竟只是合法的在台發展統派團體，還是在台發展中共的組織。唯有如此，才能遏阻把統派團體與中共組織一鍋煮的陰謀。

(中國時報)