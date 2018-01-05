2018年01月05日 04:10 中國時報 主筆室

去年北韓領導人金正恩發動多次核試射，南韓布建薩德系統反制，誰都無法預料兩韓為平昌冬奧順利舉行而破冰，中斷兩年的熱線電話重新啟動。

金小胖嚴肅狠辣的面龐，突然變得溫柔。關鍵在南韓總統文在寅身段柔軟，一直對北韓喊話；金正恩也善用國際間的矛盾，然而大韓民族的整體榮耀在他心中占有一席之地也是重要原因。

海峽兩岸的和解比朝鮮半島更早，但是今天已從「冷和」走向「冷對抗」，再經過最近的《公投法》等法案的修正，以及搜索新黨幹部事件，兩岸已經明顯再越過冷對抗的線，往「準對抗」邁進一步。對照兩韓的和解，令人感慨萬千。

台灣的不穩定因素不只是兩岸的冷和，藍綠的對立多年來也依然無解。沒有任何一方願意先放下身段，柔軟看待對方。台北市長柯文哲就很有感慨，他說，台灣社會需要真正的對話，而非像名嘴政論節目中的「同溫層裡與自己對話」，這樣只會讓社會更撕裂；他說，如果有一天能讓愛國同心會和台獨大旗隊坐下來討論，才會有真正的對話，這是他新年的期待。

眾所皆知，愛國同心會與台獨大旗隊雖然在西門町各自插旗，相安無事，一旦他們在街頭相遇，能夠不打架已經不錯了，要如何坐下來談？統獨的心結太深，彼此已經無法相容，即使是共同關切的民生議題也難有共識，這正是台灣目前的大問題。

俗話說，有話好說，凡事坐下來談就容易找到一致的方向，南北韓可以，兩岸為何不能？藍綠為何不能？

(中國時報)